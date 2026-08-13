Homem invade restaurante em Piraquara, furta carnes e come queijo durante o crime

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Na noite de domingo (9), um homem invadiu um restaurante em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, e furtou carnes do estabelecimento. Imagens das câmeras de segurança mostram o suspeito circulando pelo local e, durante o crime, consumindo um pedaço de queijo que estava na geladeira.
Segundo a proprietária do restaurante, Jéssica Rocha, além do furto das carnes, que gerou prejuízo estimado entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil, o homem levou a bicicleta de um funcionário. Ele ainda tentou arrombar a sala do caixa, sem sucesso.
O registro das câmeras de segurança captou o momento em que o suspeito abriu a geladeira, retirou um queijo e comeu parte dele antes de continuar o furto. Conforme relatado pela proprietária, o invasor destruiu portas e grades, incluindo a grade da janela da cozinha.
O ataque causou bastante prejuízo ao estabelecimento, que precisará arcar com o custo do material roubado e dos danos estruturais. Até a publicação desta reportagem, o suspeito não havia sido localizado pelas autoridades.
Foram furtadas carnes do restaurante e a bicicleta de um funcionário.
Até o momento, o homem não foi identificado nem localizado.
Ele também tentou arrombar a sala onde fica o caixa, mas não conseguiu entrar.