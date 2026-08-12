Homem sofre ferimentos após cair de bicicleta no bairro Interlagos em Cascavel

Um homem de 46 anos ficou ferido após cair de bicicleta por volta das 23h da terça-feira (11), na Rua Galileu, no bairro Interlagos, em Cascavel.

Segundo informações obtidas no local, ele seguia pela via quando perdeu o controle da bicicleta e sofreu a queda.

Como consequência, apresentou um corte contuso e dilacerante no lábio inferior e um ferimento no cotovelo esquerdo.

Atendimento e encaminhamento médico

Equipes de socorro foram acionadas para prestar os primeiros atendimentos à vítima. Em seguida, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu avaliação e tratamento médicos adequados.

Cuidados após acidentes de bicicleta

Acidentes envolvendo bicicletas requerem atenção rápida para evitar complicações, especialmente em casos de ferimentos no rosto e membros superiores.

Importância da prevenção

Perder o controle da bicicleta pode ocorrer por diversos fatores, reforçando a importância do uso de equipamentos de proteção e atenção às condições das vias.

Perguntas frequentes

Quais foram as lesões sofridas pelo homem?

Ele sofreu um corte contuso e dilacerante no lábio inferior e um ferimento no cotovelo esquerdo.

Onde ocorreu o acidente?

No bairro Interlagos, na Rua Galileu, em Cascavel.

Qual foi o atendimento prestado?

O homem recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento para avaliação médica.