Imagens fortes: Carro invade calçada e passa por cima de homem que estava em lanchonete

Um homem de 25 anos ficou gravemente ferido após um atropelamento na região central de Umuarama, na madrugada deste sábado (1º). O acidente aconteceu por volta das 3h30, em frente a um estabelecimento comercial localizado na Zona II, e foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo informações da Polícia Militar, a motorista, de 22 anos, conduzia um GM/Onix pela rua Honório Ramos quando perdeu o controle do veículo ao tentar acessar a avenida Paraná. O carro subiu na calçada e atingiu o pedestre, que estava sentado em frente a uma lanchonete no momento do atropelamento.

As imagens das câmeras de segurança mostram a violência do impacto. A vítima sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Aparecida.

A Polícia Militar informou ainda que a condutora realizou o teste do etilômetro, que indicou 0,40 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado, valor que caracteriza, em tese, o crime de conduzir veículo sob influência de álcool. Diante do resultado, a motorista foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Umuarama. O veículo foi recolhido e submetido às medidas administrativas previstas na legislação de trânsito.

As informações são do O Bemdito.