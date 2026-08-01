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Imagens fortes: Carro invade calçada e passa por cima de homem que estava em lanchonete

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Imagens fortes: Carro invade calçada e passa por cima de homem que estava em lanchonete

Por Fábio Wronski

Atualizado em

Um homem de 25 anos ficou gravemente ferido após um atropelamento na região central de Umuarama, na madrugada deste sábado (1º). O acidente aconteceu por volta das 3h30, em frente a um estabelecimento comercial localizado na Zona II, e foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo informações da Polícia Militar, a motorista, de 22 anos, conduzia um GM/Onix pela rua Honório Ramos quando perdeu o controle do veículo ao tentar acessar a avenida Paraná. O carro subiu na calçada e atingiu o pedestre, que estava sentado em frente a uma lanchonete no momento do atropelamento.

As imagens das câmeras de segurança mostram a violência do impacto. A vítima sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Aparecida.

A Polícia Militar informou ainda que a condutora realizou o teste do etilômetro, que indicou 0,40 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado, valor que caracteriza, em tese, o crime de conduzir veículo sob influência de álcool. Diante do resultado, a motorista foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Umuarama. O veículo foi recolhido e submetido às medidas administrativas previstas na legislação de trânsito.

As informações são do O Bemdito.

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