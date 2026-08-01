Imagens fortes: Carro invade calçada e passa por cima de homem que estava em lanchonete

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Por Fábio Wronski
Atualizado em
Um homem de 25 anos ficou gravemente ferido após um atropelamento na região central de Umuarama, na madrugada deste sábado (1º). O acidente aconteceu por volta das 3h30, em frente a um estabelecimento comercial localizado na Zona II, e foi registrado por câmeras de segurança.
Segundo informações da Polícia Militar, a motorista, de 22 anos, conduzia um GM/Onix pela rua Honório Ramos quando perdeu o controle do veículo ao tentar acessar a avenida Paraná. O carro subiu na calçada e atingiu o pedestre, que estava sentado em frente a uma lanchonete no momento do atropelamento.
As imagens das câmeras de segurança mostram a violência do impacto. A vítima sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Aparecida.
A Polícia Militar informou ainda que a condutora realizou o teste do etilômetro, que indicou 0,40 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado, valor que caracteriza, em tese, o crime de conduzir veículo sob influência de álcool. Diante do resultado, a motorista foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Umuarama. O veículo foi recolhido e submetido às medidas administrativas previstas na legislação de trânsito.
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