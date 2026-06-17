Incêndio em entulho mobiliza bombeiros no Bairro Cataratas, em Cascavel

Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na noite desta terça-feira (16), na Rua Serra do Boi, no Bairro Cataratas, em Cascavel.

O caminhão ABTR (Auto Bomba Tanque e Resgate) foi acionado para combater as chamas que atingiam uma área com entulhos. Ao chegarem ao local, os bombeiros iniciaram o combate ao fogo e realizaram o rescaldo para evitar novos focos.

Durante a apuração da ocorrência, foi constatado que o incêndio teria começado em uma churrasqueira de uma residência vizinha. As chamas acabaram se propagando e atingiram os entulhos acumulados no terreno ao lado, aumentando rapidamente a área afetada.

A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e prestar apoio às equipes de atendimento.

Apesar do susto e da grande quantidade de fumaça, ninguém ficou ferido. Após o controle da situação, os moradores foram orientados e não houve encaminhamentos à delegacia.