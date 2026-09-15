Inspetor‑geral do Pentagon confirma faltas de munição dos EUA na guerra com o Irã

Relatório aponta ‘shortfalls’ em estoques e gargalos na reposição após US$ 22 bilhões em munições entre fevereiro e junho; administração Trump nega escassez

O achado contradiz declarações do President Donald Trump, que repetidamente afirmou que os estoques são 'virtually unlimited' e classificou reportagens sobre escassez como 'fake news'. A BBC informou que contatou a Casa Branca para comentário.

O que diz o relatório

De acordo com o relatório do inspetor‑geral citado pela BBC, os Estados Unidos gastaram US$ 22 bilhões em munições entre fevereiro e junho. O documento aponta ‘strategic inventory shortfalls’ e identifica ‘industrial base bottlenecks’ que dificultam a reposição.

O relatório não divulgou números exatos sobre quantas armas restam nos estoques, mas afirma que o Departamento de Defesa está trabalhando para ‘streamline procurement processes and production lead times’ com o objetivo de responder rapidamente a contingências.

Negação da administração

A BBC registra que membros da administração Trump tentaram desmentir relatos de escassez. Em 4 de agosto, o então secretário de Defesa Pete Hegseth publicou no X que as reportagens não eram verdadeiras; em 3 de setembro Trump escreveu na Truth Social que os EUA tinham ‘virtually unlimited’ estoques e estariam ‘stockpiling and preparing for any contingency’. A reportagem também afirma que alguns oficiais qualificaram como ‘treasonous’ (traidoras) as notícias sobre falta de munição.

Custos e perdas

O relatório contabilizou perdas de equipamentos em US$ 3,7 bilhões, além de outros US$ 7,4 bilhões em despesas relacionadas. No total, o Departamento de Defesa gastou US$ 33,4 bilhões entre 28 de fevereiro e 30 de junho, segundo a BBC.

A reportagem também lista equipamentos perdidos: quatro caças F‑15e, um F‑35 Joint Strike Fighter e 30 drones MQ‑9 destruídos em ‘várias circunstâncias’, conforme a BBC.

Ao fornecer esses dados, a matéria da BBC aponta que o relatório do inspetor‑geral oferece uma visão independente sobre estoques de armas que normalmente são informações classificadas.