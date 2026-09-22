Trump repete ameaça de uso da força militar na América Latina em discurso na ONU

Em discurso de quase 40 minutos na Assembleia da ONU, Trump afirmou que os EUA podem usar seu poderio militar na América Latina, diz CGN

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o uso de força militar em países da América Latina e do Caribe durante discurso na sede das Nações Unidas, segundo cobertura do CGN que cita a Agência Brasil.

Na fala, de quase 40 minutos, Trump disse que os EUA não permitirão que ameaças ao país ganhem terreno no Hemisfério Ocidental e fez comparações entre cartéis de drogas e organizações terroristas.

Ameaças e frases citadas

Em outro trecho citado pelo veículo, Trump disse: “Foi uma guerra, mas talvez seja o maior negócio já realizado. Ao vencedor pertencem os espólios; todos vocês já ouviram isso”.

Venezuela e acusações sobre cartéis

O CGN, citando a Agência Brasil, reportou que Trump afirmou que os EUA invadiram a Venezuela e sequestraram o presidente Nicolás Maduro alegando que Caracas seria um “narcoestado”. A matéria acrescenta que, após a prisão de Maduro, o Departamento de Justiça dos EUA teria retirado a acusação de que ele lideraria o suposto “Cartel de Los Soles” e que a existência desse grupo não é consenso entre especialistas.

Ainda conforme a cobertura, na semana anterior os EUA retiraram a Venezuela da lista de países que não combatem o narcotráfico, onde o país estava desde 2005.

Comparação dos cartéis com o ISIS e reações na região

Durante o discurso, Trump comparou cartéis latino-americanos ao grupo extremista ISIS: “Acionei as Forças Armadas dos Estados Unidos para eliminá-los. Os cartéis são o ISIS do Hemisfério Ocidental”, disse, segundo o CGN. A reportagem aponta que secretários de Estado dos EUA também têm feito essa comparação para justificar possíveis ações militares na região.

A delegação de Cuba retirou-se do plenário da ONU durante a fala de Trump, em sinal de protesto, informou o CGN. O presidente citou menções diretas ao México, afirmando ter boas relações com a presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, mas dizendo ser inaceitável que os EUA façam fronteira com um país que seria o “epicentro da violência dos cartéis” e que “o México deve retomar o controle de seu território das mãos dos inimigos da humanidade”, conforme transcrição apresentada pelo veículo.