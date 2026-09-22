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Trump repete ameaça de uso da força militar na América Latina em discurso na ONU

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Em discurso de quase 40 minutos na Assembleia da ONU, Trump afirmou que os EUA podem usar seu poderio militar na América Latina, diz CGN

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o uso de força militar em países da América Latina e do Caribe durante discurso na sede das Nações Unidas, segundo cobertura do CGN que cita a Agência Brasil.

Na fala, de quase 40 minutos, Trump disse que os EUA não permitirão que ameaças ao país ganhem terreno no Hemisfério Ocidental e fez comparações entre cartéis de drogas e organizações terroristas.

Ameaças e frases citadas

Em outro trecho citado pelo veículo, Trump disse: “Foi uma guerra, mas talvez seja o maior negócio já realizado. Ao vencedor pertencem os espólios; todos vocês já ouviram isso”.

Venezuela e acusações sobre cartéis

O CGN, citando a Agência Brasil, reportou que Trump afirmou que os EUA invadiram a Venezuela e sequestraram o presidente Nicolás Maduro alegando que Caracas seria um “narcoestado”. A matéria acrescenta que, após a prisão de Maduro, o Departamento de Justiça dos EUA teria retirado a acusação de que ele lideraria o suposto “Cartel de Los Soles” e que a existência desse grupo não é consenso entre especialistas.

Ainda conforme a cobertura, na semana anterior os EUA retiraram a Venezuela da lista de países que não combatem o narcotráfico, onde o país estava desde 2005.

Comparação dos cartéis com o ISIS e reações na região

Durante o discurso, Trump comparou cartéis latino-americanos ao grupo extremista ISIS: “Acionei as Forças Armadas dos Estados Unidos para eliminá-los. Os cartéis são o ISIS do Hemisfério Ocidental”, disse, segundo o CGN. A reportagem aponta que secretários de Estado dos EUA também têm feito essa comparação para justificar possíveis ações militares na região.

A delegação de Cuba retirou-se do plenário da ONU durante a fala de Trump, em sinal de protesto, informou o CGN. O presidente citou menções diretas ao México, afirmando ter boas relações com a presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, mas dizendo ser inaceitável que os EUA façam fronteira com um país que seria o “epicentro da violência dos cartéis” e que “o México deve retomar o controle de seu território das mãos dos inimigos da humanidade”, conforme transcrição apresentada pelo veículo.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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