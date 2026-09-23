Iphan oficializa tombamento do Quilombo Ferreira Diniz no Rio de Janeiro e revalida Patrimônio culturais brasileiros

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) reconheceu novos bens e revalidou Patrimônio culturais brasileiros em decisão Histórico

O Quilombo Ferreira Diniz, localizado no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, tornou-se o primeiro quilombo urbano a ser tombado pelo Iphan no estado. A decisão foi formalizada na última terça-feira, durante a 114ª reunião do Conselho Consultivo do instituto.

Com este reconhecimento, o local terá sua inscrição garantida no Livro do Tombo de Documentos e Sítios Detentores de Reminiscências Históricas de Antigos Quilombos. A medida reafirma a importância de preservar territórios que guardam a história do país.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o tombamento vai além da proteção física, reconhecendo o quilombo como um lugar de memória, convivência e transmissão de saberes que marca a resistência afro-brasileira.

Reconhecimento de manifestações culturais e Patrimônio

Além do Quilombo Ferreira Diniz, o Conselho Consultivo do Iphan aprovou o registro do Cortejo da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito, em Guaratinguetá, São Paulo. A festividade, que ocorre anualmente no Domingo de Páscoa, reúne cerca de 2 mil cavaleiros.

A manifestação cultural, que será inscrita no Livro de Registro das Celebrações, combina duas tradições regionais: o tropeirismo, que foi essencial para o transporte de mercadorias no Vale do Paraíba, e a profunda devoção afro-católica local.

Tombamento da Capela do Cristo Operário em São Paulo

Outro bem que recebeu proteção federal foi a Capela do Cristo Operário, situada em São Paulo. O local é um remanescente da antiga Fábrica Unilabor e representa um marco importante da história social e industrial entre as décadas de 1930 e 1950.

A capela será inscrita tanto no Livro do Tombo Histórico quanto no Livro do Tombo das Belas Artes, assegurando que este patrimônio do movimento operário paulistano seja preservado para as futuras gerações como parte da memória nacional.

Revalidação de registros de patrimônio

O encontro também serviu para revalidar registros de bens que já possuíam proteção. Entre eles estão o Fandango Caiçara e a tradicional Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, realizada no município de Barbalha, no Ceará.

A revalidação desses registros pelo Iphan reforça a proteção contínua de manifestações culturais que já são reconhecidas oficialmente como patrimônio brasileiro, garantindo a continuidade das tradições e saberes dessas comunidades.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O que significa o tombamento do Quilombo Ferreira Diniz?

Significa que o local, situado na Glória (RJ), passa a ser protegido pelo Iphan como um sítio detentor de reminiscências históricas, reconhecendo sua relevância cultural e identitária.

2. O que é o Cortejo da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito?

É uma celebração em Guaratinguetá (SP) que reúne cerca de 2 mil cavaleiros no Domingo de Páscoa, unindo tradições do tropeirismo e da devoção afro-católica.

3. Por que a Capela do Cristo Operário foi tombada?

Por ser um marco da história social, industrial e do movimento operário paulistano, remanescente da antiga Fábrica Unilabor, com atuação entre 1930 e 1950.

4. O que ocorre na revalidação de registros pelo Iphan?

A revalidação serve para assegurar a continuidade da proteção e do apoio institucional a manifestações culturais que já haviam sido reconhecidas anteriormente como patrimônio.

5. Onde foi realizada a reunião que aprovou esses tombamentos?

As decisões foram tomadas na 114ª reunião do Conselho Consultivo do Iphan, realizada na última terça-feira, dia 22 de setembro de 2026.