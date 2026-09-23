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Jovem que viajava por BlaBlaCar fez último contato três horas antes de morrer em acidente no Paraná

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Amanda Marcondes fez último contato com a família às 22h23 de segunda, cerca de três horas antes de morrer em colisão na BR-277.

A jovem Amanda Marcondes de Oliveira conversou pela última vez com a família na noite de segunda-feira (21), às 22h23, enquanto fazia uma viagem de carona por aplicativo entre Cascavel e Curitiba. Cerca de três horas depois, o carro em que ela estava se envolveu em uma colisão na BR-277, em Fernandes Pinheiro, na região central do Paraná.

Por não ter feito novos contatos, familiares chegaram a anunciar o desaparecimento dela nas redes sociais até serem informados sobre o acidente na noite de terça-feira (22).

Acidente e vítimas

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro colidiu de frente com um caminhão por volta da 1h25, em uma chuva intensa na rodovia. Além de Amanda, estavam no veículo a professora Daniele Borges de Souza Lima, de 41 anos, e o pedreiro Demetrio Moreno, de 38 anos.

Em postagem nas redes sociais, a sogra de Daniele afirmou que a professora era a motorista do carro; a família informou que Daniele deixou marido e quatro filhos.

Investigação

As causas do acidente estão sendo apuradas. De acordo com o delegado Lucas Faria, responsável pelo inquérito, a princípio os indícios apontam que a motorista perdeu o controle da direção e atingiu o caminhão, mas as investigações seguem em curso.

Reações e sepultamentos

Em nota, o BlaBlaCar lamentou o acidente e informou que, desde que tomou conhecimento do caso, tem colaborado com as autoridades e mantido contato com os familiares para oferecer apoio e assistência.

A social media Amanda Marcondes era natural de Cascavel e morava em Curitiba; ela foi cremada no início da tarde de quarta-feira (23) em Ponta Grossa. Daniele era natural de Goioerê e também morava em Curitiba; conforme a família, o sepultamento estava previsto para o fim da tarde de terça-feira (23) no cemitério vertical da capital. Demetrio era natural de São Jorge do Oeste e morava em Saudade do Iguaçu; o enterro estava marcado para quinta-feira (24) no cemitério da cidade onde morava.

Contexto

No último contato com a família, Amanda informou que passava por Candói, cidade descrita pelos familiares como localizada aproximadamente a 188 km de Fernandes Pinheiro.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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