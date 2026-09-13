Segurança de Virginia Fonseca e sua esposa morrem em grave acidente de moto na BR-060, em Goiás

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O caso ocorreu durante a manhã, quando o casal participava de um passeio com um grupo de motociclistas. A tragédia foi registrada no perímetro urbano da BR-060, na altura do município de Guapó, enquanto seguiam pela rodovia.
Conforme informações divulgadas pelo portal Banda B, a motocicleta, uma Triumph Street Triple RS, perdeu o controle, saiu da pista e acabou colidindo violentamente contra uma árvore, o que resultou na destruição do veículo.
Rogério, que trabalhava como segurança pessoal de Virginia Fonseca, morreu ainda no local do impacto. Sua esposa, Paulla Regina, chegou a apresentar sinais vitais após a colisão, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento.
De acordo com a concessionária responsável pela administração do trecho, o chamado para o socorro foi atendido às 8h35, no km 201+227 da BR-060. A Equipes confirmou o óbito de Rogério às 9h02 e o falecimento de Paulla às 9h26.
A rodovia, no momento do acidente, apresentava sinalização adequada e o trecho contava com uma velocidade regulamentada de 80 km/h. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente no local para prestar o devido apoio e organizar o fluxo de veículos.
Além da função de segurança junto à influenciadora, Rogério Camilo Ramos possuía uma trajetória na segurança pública, sendo um tenente aposentado da Polícia Militar de Goiás. Ele havia deixado a corporação há pouco mais de dois meses.
O casal também era conhecido por sua atuação religiosa, servindo como pastores na Igreja Viver em Cristo, localizada em Goiânia. Rogério e Paulla deixam uma filha de 12 anos, que agora recebe o amparo de familiares e amigos próximos.
A perícia técnica deverá analisar os vestígios encontrados na pista para determinar a dinâmica do acidente. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre falhas mecânicas ou possíveis interferências externas no trajeto do grupo de motociclistas.
Quem eram as vítimas do acidente na BR-060?
As vítimas eram Rogério Camilo Ramos, de 53 anos, segurança da influenciadora Virginia Fonseca, e sua esposa, Paulla Regina Rodarte, de 43 anos.
Qual foi a causa da morte do casal?
Eles morreram após a motocicleta em que estavam perder o controle, sair da pista e colidir contra uma árvore na BR-060, em Guapó.
Rogério Camilo Ramos tinha outra profissão?
Sim, ele era tenente aposentado da Polícia Militar de Goiás e também atuava como pastor na Igreja Viver em Cristo.
O trecho onde ocorreu o acidente era perigoso?
Segundo a concessionária, a rodovia estava sinalizada e o trecho possuía velocidade regulamentada de 80 km/h. A perícia investigará as causas específicas do acidente.
O casal deixa filhos?
Sim, Rogério e Paulla deixam uma filha de 12 anos.