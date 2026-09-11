Ituano oficializa saída de Neto Berola e Léo Passos em reformulação profunda do elenco visando a temporada de 2027

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Conforme informação divulgada pelo ge, o Ituano confirmou nesta sexta-feira a saída dos atacantes Neto Berola e Léo Passos. As decisões fazem parte de um planejamento estratégico mais amplo que visa preparar o clube para os desafios da temporada de 2027.
Após a eliminação na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Galo de Itu decidiu acelerar a reformulação do grupo. Com essas duas baixas, o clube já oficializou o desligamento de 11 jogadores que não farão parte do próximo ciclo.
O objetivo central da gestão, segundo o presidente Juninho Pernambucano, é realizar uma renovação no plantel. A expectativa é que cerca de 17 atletas deixem a equipe, abrindo espaço para a contratação de jogadores mais jovens em 2027.
Neto Berola, de 38 anos, encerra uma passagem marcante pelo clube, onde acumulou mais de 100 partidas oficiais. O jogador chegou ao Ituano em 2022 e, ao longo de cinco temporadas, disputou 111 jogos com a camisa Rubro-Negro.
Durante sua estadia em Itu, o atacante marcou 25 gols e distribuiu três assistências. O desempenho mais expressivo do atleta ocorreu em 2025, quando anotou 13 gols em 24 partidas, mantendo uma média superior a um gol a cada dois jogos.
Léo Passos também teve sua saída confirmada pela diretoria. O atacante chegou ao clube em abril de 2025 e participou de 32 partidas pelo Ituano, somando três gols e uma assistência em seu período de atuação pela equipe paulista.
Além dos atacantes, Outras nomes como o goleiro Saulo, os zagueiros Matheus Mancini e Leandro Sergipe, e o técnico Mazola Júnior já haviam deixado o clube, evidenciando a mudança completa na estrutura do time profissional.
O Ituano não possui mais compromissos oficiais em 2026. Agora, o foco total está no planejamento para o próximo ano, quando o clube disputará a Série A2 do Campeonato Paulista e a Série C do Brasileiro com um elenco renovado.
A diretoria mantém a diretriz de apostar em um time com perfil de idade menor. A reformulação busca equilibrar as contas e elevar o nível competitivo, considerando que o custo de operação do clube gira em torno de R$ 25 mil por jogo, segundo Juninho Paulista.
1. Quantos jogadores já deixaram o Ituano nesta reformulação?
Até o momento, 11 jogadores tiveram suas saídas oficializadas pelo clube, incluindo os atacantes Neto Berola e Léo Passos.
2. Qual é a meta da diretoria para o elenco de 2027?
O objetivo, conforme o presidente Juninho Pernambucano, é a saída de 17 jogadores e a montagem de um elenco mais jovem para a próxima temporada.
3. Quantos gols Neto Berola marcou pelo Ituano?
Em 111 partidas disputadas pelo clube desde 2022, Neto Berola marcou um total de 25 gols.
4. Quais competições o Ituano disputará em 2027?
O clube está confirmado na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista e da Série C do Campeonato Brasileiro.
5. O técnico Mazola Júnior continua no comando do time?
Não, o Ituano oficializou recentemente a saída do técnico Mazola Júnior, que também não faz mais parte do planejamento para o próximo ano.