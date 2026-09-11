Ituano oficializa saída de Neto Berola e Léo Passos em reformulação profunda do elenco visando a temporada de 2027

O Ituano deu início a uma reestruturação significativa em seu departamento de futebol profissional, oficializando o desligamento de dois atacantes experientes do elenco rubro-negro.

Conforme informação divulgada pelo ge, o Ituano confirmou nesta sexta-feira a saída dos atacantes Neto Berola e Léo Passos. As decisões fazem parte de um planejamento estratégico mais amplo que visa preparar o clube para os desafios da temporada de 2027.

Após a eliminação na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Galo de Itu decidiu acelerar a reformulação do grupo. Com essas duas baixas, o clube já oficializou o desligamento de 11 jogadores que não farão parte do próximo ciclo.

O objetivo central da gestão, segundo o presidente Juninho Pernambucano, é realizar uma renovação no plantel. A expectativa é que cerca de 17 atletas deixem a equipe, abrindo espaço para a contratação de jogadores mais jovens em 2027.

Trajetória de Neto Berola no Galo

Neto Berola, de 38 anos, encerra uma passagem marcante pelo clube, onde acumulou mais de 100 partidas oficiais. O jogador chegou ao Ituano em 2022 e, ao longo de cinco temporadas, disputou 111 jogos com a camisa Rubro-Negro.

Durante sua estadia em Itu, o atacante marcou 25 gols e distribuiu três assistências. O desempenho mais expressivo do atleta ocorreu em 2025, quando anotou 13 gols em 24 partidas, mantendo uma média superior a um gol a cada dois jogos.

Despedida de Léo Passos

Léo Passos também teve sua saída confirmada pela diretoria. O atacante chegou ao clube em abril de 2025 e participou de 32 partidas pelo Ituano, somando três gols e uma assistência em seu período de atuação pela equipe paulista.

Além dos atacantes, Outras nomes como o goleiro Saulo, os zagueiros Matheus Mancini e Leandro Sergipe, e o técnico Mazola Júnior já haviam deixado o clube, evidenciando a mudança completa na estrutura do time profissional.

Planejamento para 2027

O Ituano não possui mais compromissos oficiais em 2026. Agora, o foco total está no planejamento para o próximo ano, quando o clube disputará a Série A2 do Campeonato Paulista e a Série C do Brasileiro com um elenco renovado.

A diretoria mantém a diretriz de apostar em um time com perfil de idade menor. A reformulação busca equilibrar as contas e elevar o nível competitivo, considerando que o custo de operação do clube gira em torno de R$ 25 mil por jogo, segundo Juninho Paulista.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quantos jogadores já deixaram o Ituano nesta reformulação?

Até o momento, 11 jogadores tiveram suas saídas oficializadas pelo clube, incluindo os atacantes Neto Berola e Léo Passos.

2. Qual é a meta da diretoria para o elenco de 2027?

O objetivo, conforme o presidente Juninho Pernambucano, é a saída de 17 jogadores e a montagem de um elenco mais jovem para a próxima temporada.

3. Quantos gols Neto Berola marcou pelo Ituano?

Em 111 partidas disputadas pelo clube desde 2022, Neto Berola marcou um total de 25 gols.

4. Quais competições o Ituano disputará em 2027?

O clube está confirmado na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista e da Série C do Campeonato Brasileiro.

5. O técnico Mazola Júnior continua no comando do time?

Não, o Ituano oficializou recentemente a saída do técnico Mazola Júnior, que também não faz mais parte do planejamento para o próximo ano.