Estêvão marca pela seleção na vitória por 4 a 0 em Calcutá; Ancelotti testou variações táticas e público foi de 51.402

O Brasil goleou a Índia por 4 a 0 em Calcutá em partida com ritmo de treino, segundo relato da Agência Estádio publicado no CGN. Estêvão abriu o placar no primeiro tempo e voltou a marcar pela seleção após recuperar-se de lesão.

O jogo, disputado no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, teve umidade acima de 80% e temperatura Próximo a 33°C. A partida também serviu a Carlo Ancelotti para promover experiências táticas sem a pressão de jogos oficiais, segundo CGN.

Gols e destaques

Estêvão marcou aos 28 minutos do primeiro tempo. Pedro ampliou aos 41 do mesmo período. No segundo tempo, Samuel Lino fez o terceiro aos 12 minutos e fechou o placar aos 49 minutos do segundo tempo. A Índia ocupa a 137ª posição no ranking da Fifa, segundo CGN.

Alterações táticas e substituições

Ancelotti mexeu na equipe ao longo do jogo: Arthur Dias chegou a atuar como lateral-esquerdo e Gabriel Magalhães entrou na defesa; Bruno Guimarães retornou ao segundo tempo; Mauro Júnior substituiu Arthur Dias mais adiante. Estêvão saiu para a entrada de Breno Bidon; Endrick também entrou no decorrer da partida.

Contexto do jogo e números

Foi o 20º jogo de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira: 12 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, segundo CGN da Agência Estádio publicada no CGN. O público presente em Calcutá foi de 51.402 torcedores, em um estádio com capacidade superior a mais de 80 mil lugares.