Cristiano Ronaldo curte vídeo de Felipe Melo e amplia polêmica na seleção de Portugal

A curtida de CR7 em postagem com críticas de Felipe Melo reacendeu questionamentos; imprensa portuguesa repercute e Federação busca diálogo

Cristiano Ronaldo aumentou a polêmica interna na seleção de Portugal ao curtir nas redes sociais um vídeo com comentários do ex-volante e comentarista Felipe Melo. A ação do atacante do Al-Nassr voltou a colocar em destaque críticas sobre o tratamento recebido por CR7 no ambiente da seleção, segundo CGN da Agência Estádio publicada pela CGN.

O episódio ganhou ampla repercussão em portais europeus e levou a Federação de Futebol de Portugal a manifestar interesse em promover um encontro entre o jogador e o treinador Jorge Jesus, na tentativa de encerrar o conflito.

O comentário de Felipe Melo e a curtida de Cristiano Ronaldo

No programa Seleção SporTV, Felipe Melo afirmou: “Há uma diferença grotesca na forma como os portugueses tratam Cristiano Ronaldo e os argentinos tratam Messi. Eu vejo muito mais respeito, posso estar equivocado, mas isso é o que passa para o externo”.

O comentarista acrescentou ainda: “Eu vejo muito mais respeito dos adversários do que propriamente da seleção de Portugal”, citando o episódio em que o dinamarquês Rasmus Højlund homenageou CR7 após marcar contra Portugal. Em seguida, o vídeo com as falas de Felipe Melo recebeu a curtida de Cristiano Ronaldo, o que ampliou a exposição do caso nas redes.

Repercussão na imprensa portuguesa

Segundo a Agência Estádio, portais europeus repercutiram o desdobrar do episódio. O diário espanhol As destacou que a aparição de Felipe Melo aumentou a controvérsia ao apontar o dedo para compatriotas e membros da seleção. Em Portugal, A Bola avaliou que a ação mantém a seleção “no meio do fogo”, enquanto Record e a Sport TV deram destaque à fala de Felipe Melo e à curtida de Cristiano Ronaldo.

Tentativa de reconciliação e próximo jogo

segundo CGN, a Federação de Futebol de Portugal manifestou interesse em reunir Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo para encerrar o conflito. O ex-técnico do Flamengo já teria aceitado conversar; falta apenas o aceno final por parte de Cristiano, segundo a mesma apuração.

A seleção portuguesa tem compromisso pela Nations League neste domingo, 4 de outubro, diante da Noruega, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, último jogo antes do encerramento da Data FIFA, conforme informado pela fonte.