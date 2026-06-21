JBS deve interromper produção de cortes para a China a partir de sábado

“Nós estamos organizados para, a partir do dia 20, só concentrar embarques, não produção. Então, a partir do dia 20, concentra os embarques, define os portos, organiza, porque se chegar fora da cota, tem uma sobretaxa muito alta”, disse o executivo em conversa com jornalistas nos bastidores do Fórum Internacional da Agropecuária (Fiap), em Campo Grande. “O que entra hoje é 12% dentro da cota, fora da cota são mais 55%, vai para 67%. Aí realmente inviabiliza”, acrescentou.