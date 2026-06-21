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JBS deve interromper produção de cortes para a China a partir de sábado

JBS deve interromper produção de cortes para a China a partir de sábado

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JBS deve interromper produção de cortes para a China a partir de sábado
A JBS tem 18 das suas 34 plantas de bovinos no Brasil habilitadas para a China — Foto: Renan Aires / JBS

“Nós estamos organizados para, a partir do dia 20, só concentrar embarques, não produção. Então, a partir do dia 20, concentra os embarques, define os portos, organiza, porque se chegar fora da cota, tem uma sobretaxa muito alta”, disse o executivo em conversa com jornalistas nos bastidores do Fórum Internacional da Agropecuária (Fiap), em Campo Grande. “O que entra hoje é 12% dentro da cota, fora da cota são mais 55%, vai para 67%. Aí realmente inviabiliza”, acrescentou.

Fonte do Artigo
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Corinthia Mes

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