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Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e onde assistir ao vivo

Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e onde assistir ao vivo

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Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e onde assistir ao vivo
Seleção Brasileira antes do amistoso contra o Panamá, no Maracanã  • Divulgação/CBF

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13) contra o Marrocos, pelo Grupo C do Mundial. Posteriormente, o Brasil enfrenta a Escócia e o Haiti. Veja a agenda dos jogos abaixo.

Atualmente comandada por Carlo Ancelotti, a pentacampeã do mundo venceu o Mundial pela última vez em 2002 e busca o hexacampeonato.

Para a estreia, o técnico italiano definiu Marquinhos como capitão da equipe. O zagueiro do Paris Saint-Germain será o responsável por liderar a Seleção em campo no primeiro jogo do treinador italiano em uma Copa do Mundo.

Embora esta edição também seja sediada no México e Canadá, o Brasil joga os três compromissos da fase de grupos nos Estados Unidos. Após a estreia contra o Marrocos, a Seleção terá partidas nos dias 19 e 24 de junho.

Jogos do Brasil na Copa de 2026

Brasil x Marrocos

  • Data: 13/06/2026
  • Horário: 19h
  • Local: Estádio de Nova Jersey, Estados Unidos

Brasil x Haiti

  • Data: 19/06/2026
  • Horário: 21h30
  • Local: Estádio de Filadélfia, Estados Unidos

Brasil x Escócia

  • Data: 24/06/2026
  • Horário: 19h
  • Local: Estádio de Miami, Estados Unidos

 

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

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