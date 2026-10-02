Jovens do Quênia ampliam registro de eleitores e podem influenciar eleição de 2027

Movimento Gen Z ajudou a registrar 2,6 milhões de novos eleitores; líderes emergentes desafiam William Ruto em meio a protestos e queixas econômicas

Um dos mobilizadores, o ex-jornalista estudantil Ademba Allans, lançou uma campanha online de registro que resultou em 2,6 milhões de novos eleitores e diz mirar mais 2,3 milhões na próxima etapa. O grupo se posicionou como força apartidária, atraindo jovens insatisfeitos com corrupção, medidas fiscais e repressão policial após protestos de 2024 que deixaram dezenas de mortos e feridos, conforme relatado pela reportagem.

Registro e mobilização digital

Allans descreveu a abordagem como “a forma da Geração Z de fazer política”: posts com selfies, música e humor que criaram um efeito de “fear of missing out” (medo de ficar de fora) entre os jovens, afirmou à BBC. A mobilização, organizada fora das estruturas partidárias e das lealdades étnicas tradicionais, tem sido tratada pelos próprios organizadores como um voto oscilante — difícil de prever em favor de um único candidato.

Força e limites do voto jovem

Os jovens representam uma parcela significativa do eleitorado: mais de 30% dos cidadãos em idade eleitoral têm menos de 35 anos, segundo BBC. Pesquisas citadas pela BBC indicam que o President William Ruto aparece vulnerável — mais de três quartos dos entrevistados em junho disseram que o país vai na direção errada, e dois terços afirmaram que sua situação econômica pessoal piorou desde 2022.

Analistas mencionados pela reportagem avaliam que, mesmo com insatisfação, Ruto mantém vantagem por sua habilidade de organização política e pelos recursos do Estado, enquanto a oposição segue fragmentada.

Protagonistas e reações

O Senator de Nairóbi Edwin Sifuna emergiu como figura de atração entre jovens com sua iniciativa Linda Mwananchi (Proteja o Cidadão). Sifuna, que ainda não declarou oficialmente candidatura presidencial segundo a BBC, ganhou apoio ao tentar impedir que policiais atirassem contra manifestantes durante os protestos de 2024. Ele disse à reportagem: "Os jovens querem que criemos um ambiente onde todos sintam que podem competir de forma justa" e defendeu a necessidade de "desmantelar o sistema" para abrir oportunidades.

Entre jovens que seguem as mobilizações há demandas claras por emprego e resultados imediatos. Um deles, Brandon Muremi, disse à BBC estar participando para “participar de uma mudança revolucionária” e achar importante um líder jovem que conheça os problemas da juventude. Outro, Conrad Mutangili, afirmou que procura um líder que cumpra promessas: “Eles prometem doces, mas não sentimos nenhum açúcar na boca”.

O governo de Ruto tem promovido programas voltados para jovens — incluindo subsídios, empréstimos e iniciativas em tecnologia — e aliados do President minimizam o alcance do discurso digital. O líder juvenil do partido UDA, Kariuki Ngunjiri, disse à BBC estar confiante em vitória e afirmou que o President "é um President que escuta" e tem oferecido "desenvolvimento real e tangível" ao público jovem.

Contexto e incertezas

Com menos de um ano para a votação de agosto de 2027, a reportagem da BBC destaca que ainda é incerto até que ponto a energia política dos jovens se converterá em força organizada nas urnas. A prática de pagamentos para atrair participantes a eventos políticos também foi registrada: em um comício citado pela reportagem, pessoas receberam 350 Kenyan shillings (cerca de US$3/£2.20) — prática comum em eleições no país, segundo analistas ouvidos pela matéria.

A reportagem conclui que o movimento jovem representa um fator imprevisível: capaz de mobilizar sem grandes recursos, mas ainda não testado em escala eleitoral, com potencial para favorecer candidatos se optar por apoiar alguém de forma coesa.

Fonte: BBC, com material da Reuters.