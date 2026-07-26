Karlsruher x Inter AO VIVO, jogo em tempo real pelo Amistoso

O Karlsruher encerra sua preparação para a estreia na 2. Bundesliga diante de um adversário de alto nível. O técnico Maximilian Senft deve mandar a campo a base da equipe titular para testar o time contra a atual campeã italiana. A principal esperança ofensiva segue sendo o experiente Marvin Wanitzek, capitão e principal articulador da equipe.

Assim, a provável escalação do Karlsruher é: Max Weiß; Sebastian Jung, Marcel Franke, Marcel Beifus e David Herold; Nicolai Rapp, Dzenis Burnic e Marvin Wanitzek; Bambasé Conté, Louey Ben Farhat e Fabian Schleusener.

Pelo lado da Internazionale, o técnico Cristian Chivu fará sua estreia na pré-temporada após o período de treinamentos realizado em Donaueschingen, na Alemanha. O treinador deve mesclar jogadores experientes com jovens promessas da base, utilizando o amistoso para dar ritmo ao elenco antes da sequência de compromissos internacionais contra Manchester City, Milan e Juventus.

A provável escalação da Inter é: Di Gennaro; Pavard, Bastoni e Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Asllani, Zielinski e Dimarco; Pio Esposito e Bonny.