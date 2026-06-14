La Serie C alla prova del 16. Campionato a rischio per 2 club? Nelle ultime 10 stagioni 36 squadre hanno lisciato l’iscrizione

Mai come quest’anno (ok, si dice sempre così), la data del 16 giugno è circolettata in rosso sui rispettivi calendari delle prossime partecipanti al Campionato di Serie C. Entro quel termine perentorio sede fiorentina della Lega Pro ombelico del mondo di terza serie dove andranno presentate le domande di ammissione con la richiesta di concessione della Licenza Nazionale, il pagamento della tassa di iscrizione (60 mila euro), ed il deposito della Fideiussione a garanzia (da 350 mila in su secondo casistica specifica). Casualmente (oppure no), la data corrisponde anche alla scadenza fiscale per il pagamento di stipendi e contributi del trimestre di competenza. Insomma, roba per commercialisti. Forse è il caso di non prendere impegni per martedì prossimo. Sia come sia, solo dopo di allora il quadro della compiutezza delle varie posizioni potrà prendere forma.

In attesa della valutazione della CoViSoC, degli eventuali ricorsi e del successivo Consiglio Federale che dovrà pronunciarsi su esclusioni, riammissioni e ripescaggi. Per quest’ultima tipologia, le domande andranno presentate entro il 20 luglio. Per la stagione 2026/27 la nuova normativa prevede riammissioni non solo in caso di mancata presentazione della domanda, ma anche nell’eventualità che la stessa sia priva di parte della documentazione. Limitando i ripescaggi (di fatto), alla non congruità contestata dalla Commissione di Vigilanza. Spiegone lacunoso e sintetico ma che dovrebbe aver reso l’idea. In caso contrario, portate pazienza.

Fatta la premessa, attualmente (dopo la revoca dell’affiliazione della Ternana), sono 59 i club aventi diritto sportivo ad allinearsi al prossimo Campionato di terza serie (elencati in calce in ordine alfabetico). Per le Fere (salvo sorprese), dovrebbe essere riammesso il Foggia. Andare oltre è esercizio di azzardo. Perché se il Presidente del Trapani Antonini ha fatto allusione a “12 iscrizioni a rischio” (non è però dato sapere quali), ieri il sempre ben informato Nicola Binda de La Gazzetta dello Sport faceva riferimento al passaggio critico che starebbero vivendo il Crotone e la neopromossa Grosseto. Nelle ultime 10 stagioni 36 squadre hanno lisciato l’iscrizione. Con media presto fatta. Nelle prossime settimane scopriremo se anche il 2026/27 sarà in linea con le precedenti annate.

Elenco in ordine alfabetico dei club aventi diritto sportivo alla partecipazione alla Lega Pro 2026/27: Albinoleffe

Alcione Milano

Altamura

Arzignano

Atalanta U23

Bari (retrocesso dalla B)

Barletta (promossa dalla D)

Campobasso

Carpi

Casarano

Casertana

Catania

Cavese

Cerignola

Cittadella

Cosenza

Crotone

Desenzano (promossa dalla Serie D)

Dolomiti Bellunesi

Folgore Caratese (promossa dalla Serie D)

Forlì

Giana

Giugliano

Grosseto (promossa dalla Serie D)

Gubbio

Guidonia

Inter U23

Juventus Next Gen

Latina

Lecco

Livorno

Lumezzane

Monopoli

Novara

Ospitaletto

Ostiamare (promossa dalla Serie D)

Pergolettese

Perugia

Pescara (retrocessa dalla Serie B)

Pianese

Picerno

Pineto

Potenza

Pro Vercelli

Ravenna

Reggiana (retrocessa dalla Serie B)

Renate

Salernitana

Sambenedettese

Savoia (promossa dalla Serie D)

Scafatese (promossa dalla Serie D)

Sorrento

Spezia (retrocesso dalla Serie B)

Torres

Trento

Treviso (promossa dalla Serie D)

Union Brescia

Vado (promossa dalla Serie D)

Vis Pesaro

Giovanni Castiglioni