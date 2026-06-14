Vídeo mostra queda de helicóptero em pátio da BYD; acidente deixa seis mortos no Rio

Um vídeo registrado por testemunhas mostra o momento em que um dos helicópteros envolvidos em um grave acidente aéreo cai no bairro Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14). A tragédia deixou seis pessoas mortas.

De acordo com as informações apuradas, as duas aeronaves teriam colidido no ar antes da queda. Após o impacto, um dos helicópteros explodiu ao atingir um pátio de veículos instalado em um terreno alugado pela montadora BYD, localizado entre a Avenida das Américas e as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos.

A segunda aeronave caiu a cerca de 100 metros de distância do primeiro ponto de impacto. Destroços foram arremessados sobre a Avenida das Américas, exigindo a interdição de trechos da via e uma ampla operação de segurança no local.

Todas as seis pessoas que estavam nas aeronaves morreram. Em um dos helicópteros viajavam o piloto e quatro passageiros. Na outra aeronave estava apenas o piloto, que também não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 42ª Delegacia de Polícia (Recreio dos Bandeirantes). Equipes da perícia foram acionadas e realizam levantamentos para esclarecer as circunstâncias da colisão e da queda das aeronaves.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também foi mobilizada para a ocorrência. Segundo a corporação, investigadores iniciaram os procedimentos de Ação Inicial, que incluem a coleta de informações, preservação de evidências e análise preliminar dos danos causados pelo acidente.

As causas da colisão ainda são desconhecidas e serão apuradas pelas autoridades competentes.

Crédito: CNN Brasil.