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Ilustração do telefone 153 da guarda municipal com sinal de fora do ar

Telefone 153 da Guarda Municipal de Cascavel está fora do ar nesta terça-feira

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Ilustração do telefone 153 da guarda municipal com sinal de fora do ar
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No final da manhã desta terça-feira, 1º de setembro de 2026, a Guarda Municipal de Cascavel informou que o telefone 153, canal oficial para atendimento à população, está temporariamente fora do ar. A interrupção ocorre devido a uma manutenção no sistema SESPPRO.

A administração orienta que os moradores que necessitarem de atendimento pela Guarda Municipal utilizem o telefone 190. As ocorrências serão encaminhadas à equipe da Guarda via rádio pela central de atendimento.

Alternativa para contato emergencial

Enquanto o serviço do telefone 153 estiver indisponível, em situações de urgência, a recomendação é que a Polícia Militar seja acionada imediatamente pelo número 190. A Guarda Municipal reforça que este é o canal adequado para emergências enquanto o atendimento oficial estiver suspenso.

Sem previsão de retorno

Não há uma previsão oficial para a normalização do atendimento pelo 153. A Guarda Municipal comunicou que novas informações serão divulgadas assim que o sistema SESPPRO for restabelecido, garantindo a retomada do serviço habitual.

Acompanhamento do caso

A Companhia Geral de Notícias (CGN) segue acompanhando a situação e atualizará a população sobre quaisquer novidades referentes à disponibilidade do atendimento pelo telefone 153 da Guarda Municipal de Cascavel.

Perguntas frequentes

Por que o telefone 153 da Guarda Municipal está fora do ar?

O telefone está temporariamente indisponível devido a uma manutenção no sistema SESPPRO, conforme comunicado oficial da Guarda Municipal.

Como a população deve proceder enquanto o serviço estiver fora do ar?

Os moradores que precisarem de atendimento da Guarda Municipal devem ligar para o número 190, que encaminhará as ocorrências à equipe da Guarda via rádio.

Qual o procedimento em casos de urgência durante a suspensão do atendimento pelo telefone 153?

Em situações de urgência, é orientado que a Polícia Militar seja acionada imediatamente pelo número 190.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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