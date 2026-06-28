Locura en el 96′: Austria, rival de España

Tal y como se podía prever, Austria y Argelia sumaron el empate que clasificaba a ambas selecciones, aunque llegó de una manera del todo inesperada. Una locura que culminó con un tiempo de descuento en el que las dos fueron capaces de marcar. El cuadro centroeuropeo se cita con España aunque en el 95 estaba eliminada, los africanos se las verán con Suiza y el gran damnificado con el resultado fue Irán, que queda eliminado.

Suiza, como segunda de grupo por detrás de Argentina, se las verá con el equipo de De la Fuente en un duelo en el que sus grandes fortalezas deben aparecer en la medular, con jugadores de una categoría superior a la media como Sabitzer o Laimer. La pegada de Alaba se mantiene vigente, al igual que la jerarquía de Arnautovic. Aunque ambos muy limitados a nivel físico. En contra, la fragilidad defensiva de la que sacó partido Argelia cada vez que necesitó buscar el gol.

Del ‘biscotto’ a la locura

Cuando el partido entraba en un ritmo pausado, con ese claro aroma a ‘biscotto’, apareció un genial, y mal defendido, pase de Alaba para plantar a Arnautovic en un mano a mano en el que convirtió con ciertos apuros tanto en el control como en la definición.

En ese momento el duelo cambió completo. La derrota sacaba a Argelia del torneo y la reacción no se hizo esperar. Creció la intensidad en cada disputa por la posesión, Mahrez comenzó a aparecer y las ocasiones se sucedieron ante una Austria replegada pero permeable. Primero Chaibi remató al poste, luego Schlager le tapó a Maza un remate a bocajarro y a la tercera llegaría el empate.

KYLIE GRAHAM

65% posesión de Argelia El conjunto africano dominó claramente el balón frente al 35% de Austria. 755 pases de Argelia Gran volumen de circulación, casi el doble que los 397 pases de Austria. 1.62 xG de Argelia Generó ligeramente más peligro que Austria (1.44) en un partido muy equilibrado. 2 goles de Mahrez El capitán fue decisivo con un doblete, incluyendo el tanto del 3-2 en el 93′. 141 intervenciones de Bensebaini El central lideró la actividad defensiva de Argelia, siendo el jugador con más acciones.

Un apertura pasada, en dirección a Mahrez, rebotó en el banderín, el ex del Manchester City estuvo vivo para dar continuidad a la acción y a partir de ahí la genialidad de Belghali hizo la diferencia. Recortó, dejó a varios rivales en el piso y definió a la perfección en el área.

Rangnick no quedó nada satisfecho con lo mostrado por los suyos y en el descanso realizó un triple cambio que surtió efecto casi al instante. Aunque Argelia trató de intimidar, sus flaquezas defensivas salieron a la luz una vez más. Laimer ganó con un extrema facilidad una pelota que le permitió correr y servir un pase preciso a la frontal, donde Sabitzer llegó libre de marca para perforar el arco.

Otra vez Argelia contra las cuerdas y por segunda vez, reacción inmediata. Aouar desbordó por la izquierda con velocidad en la conducción y en el segundo palo apareció Mahrez para definir de primeras.

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En ese momento apenas se alcanzaba el minuto 60 pero a partir de ahí sí que se impuso el miedo a perder y quedar fuera del torneo. El ritmo bajó, llegaron posesiones eternas, sobre todo por parte argelina, y nadie hizo nada por llevarse el triunfo. Sin embargo, en el descuento, cuando ya nadie esperaba movimiento alguno, Mahrez marcó un gol que lo cambiaba todo. Llegaba la soñada venganza de Argelia sobre Austria. Pero quedaba tiempo para más y con el añadido superado Kalajdzic dejó el 3-3 definitivo en un final de infarto y felicidad para todos.

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