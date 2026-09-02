Resultado da Lotomania 2971: veja os números sorteados hoje, 02 de setembro, e o prêmio acumulado

O sorteio da Lotomania 2971, realizado nesta quarta-feira, dia 2 de setembro de 2026, traz a expectativa pelo prêmio acumulado de R$ 2,7 milhões para os apostadores.

O concurso 2971 da Lotomania mobiliza apostadores de todo o país nesta quarta-feira. Com um prêmio estimado em R$ 2,7 milhões, o sorteio é aguardado após o acúmulo da rodada anterior, onde nenhum bilhete acertou a totalidade das dezenas sorteadas.

Conforme informação divulgada pelo veículo Banda B, a transmissão oficial ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo. O processo garante total transparência ao público, sendo possível acompanhar cada etapa do sorteio pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Para quem busca conferir se a sorte bateu à porta, as dezenas serão atualizadas nesta matéria assim que o resultado oficial for disponibilizado. O próximo compromisso dos apostadores com a Lotomania está marcado para a sexta-feira, 4 de setembro.

Como funciona a Lotomania

A Lotomania é uma modalidade das Loterias Caixa que se destaca pela dinâmica de escolha. O apostador deve selecionar 50 números dentre os 100 disponíveis no volante. Criada em 1999, ela premia quem acerta 20, 19, mais de 18, 17, 16, 15 ou até mesmo nenhum número.

O valor da aposta é fixo em R$ 3,00. Além da escolha manual, o jogador pode optar pela Surpresinha, onde o sistema escolhe os números, ou pela Teimosinha, que repete o mesmo jogo em Concurso consecutivos.

Apostas online e participação

Vale lembrar que, para apostar online, o jogador precisa ser maior de 18 anos. As apostas pela internet podem ser realizadas até às 20h do dia do sorteio, garantindo a participação oficial no concurso vigente.

Repasses sociais das Loterias

É importante ressaltar que parte da arrecadação das Loterias Caixa é destinada a repasses sociais. Esses valores são fundamentais para o financiamento de áreas essenciais no Brasil, como saúde, educação, esporte, cultura e segurança pública.

Portanto, ao realizar sua aposta, você contribui indiretamente com o desenvolvimento social do país, enquanto concorre aos prêmios acumulados que movimentam o cenário das loterias nacionais.

Perguntas Frequentes

Qual o valor da aposta na Lotomania? O preço é fixo de R$ 3,00 para um jogo com 50 números.

Onde assistir ao sorteio da Lotomania 2971? O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Posso ganhar prêmio na Lotomania sem acertar nenhum número? Sim, a Lotomania possui uma faixa de premiação específica para quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas.

Até que horas posso apostar online? As apostas pela internet podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio.

Quanto será o próximo concurso após o 2971? O próximo sorteio da Lotomania está agendado para a sexta-feira, 4 de setembro.