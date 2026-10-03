Passageiros relatam náusea em carros elétricos; especialistas apontam hipóteses, mas estudos são limitados

Passageiros relatam náusea em veículos elétricos; silêncio do motor, desacelerações bruscas e frenagem regenerativa são apontados como causas possíveis.

Relatos de passageiros que sentem náusea e enjoo em viagens de carro elétrico têm chamado a atenção de pesquisadores e fabricantes. A reportagem da BBC publicada em 3 de outubro de 2026, por Grace Dean, reúne depoimentos de passageiros, opiniões de especialistas e possíveis explicações — mas também sublinha que a pesquisa sobre o tema ainda é limitada.

Relatos diretos

Pessoas entrevistadas pela BBC descrevem casos variados: Lola Baird, 24, de north London, diz que começou a sentir náuseas só depois que o namorado comprou um veículo elétrico e, em viagens longas, chegou a vomitar. Mark Quigg, 45, relatou que a filha de nove anos, que antes só enjoava em viagens muito longas, passou a sentir-se mal em trechos curtos com o carro elétrico da família. Outros passageiros disseram perceber aumento do enjoo em táxis elétricos; porém, muitos proprietários de EV informaram não ter esse problema, e alguns afirmaram até sentir menos náusea em elétricos.

Associações e fabricantes reagiram de modos diferentes: Vicky Edmonds, CEO da EVA England, afirmou que o tema não é recorrente entre os membros; por outro lado, a fabricante Chinese XPeng reconheceu publicamente que a pergunta é legítima e disse que a sensação pode não ser imaginação do passageiro.

O que dizem os especialistas

Pesquisadores consultados pela BBC apontam explicações plausíveis, mas ressaltam a falta de estudos conclusivos. Dr Irene Di Giulio, do King’s College London, disse que pesquisas até agora sugerem que algumas pessoas experimentam enjoo mais intenso em veículos elétricos. O neurologista Dr Nicholas Hac, de Northwestern Medicine, afirmou que ouviu esse relato muitas vezes e que, em sua prática, cerca de dois pacientes por mês mencionam especificamente náusea em EVs. Já o pesquisador Dr Bill Yates, da University of Pittsburgh, descreveu o conjunto de estudos como “bem incerto” no momento.

Entre as hipóteses explicadas pelos especialistas estão:

Conflito sensorial: enjoo ocorre quando a percepção visual, o sistema vestibular e os sensores do corpo entram em desacordo.

Ausência de sinais sonoros e de vibração do motor: Humans associam sons e vibrações a mudanças de velocidade; o silêncio dos EVs pode reduzir pistas sobre aceleração e frenagem.

Resposta imediata do motor elétrico: motores elétricos entregam torque instantâneo, o que pode ser percebido como acelerações ou desacelerações bruscas.

Frenagem regenerativa: quando mal regulada, pode provocar desacelerações perceptíveis que aumentam a sensação de balanço e desconforto.

Recomendações para passageiros e fabricantes

Para reduzir o enjoo, especialistas e a reportagem da BBC citam medidas práticas para passageiros:

Olhar para frente pela janela e evitar ler ou usar o celular;

Preferir o banco do passageiro dianteiro ou o assento do meio no banco traseiro, quando possível;

Manter a cabeça apoiada; reclinar o assento;

Abrir a janela para renovar o ar e controlar a respiração;

Hidratar-se, dormir o suficiente antes da viagem e optar por refeições leves; usar medicamentos para enjoo, quando necessário, lembrando efeitos colaterais como sonolência.

Pesquisadores também indicaram soluções que fabricantes podem adotar, citadas pela BBC: software que suavize acelerações, sistemas sonoros ou vibrações sutis que deem pistas de movimento aos passageiros e modos de frenagem regenerativa adaptáveis. Profissionais da indústria afirmaram que alguns modelos já permitem ajustar a regeneração e que fabricantes podem responder caso pesquisas futuras confirmem causas específicas.

Contexto de adoção dos veículos elétricos

A reportagem menciona que a venda de novos carros zero‑emissão no Reino Unido cresceu 40,5% entre abril e junho de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025. No fim de junho de 2026, 5,8% de todos os carros licenciados no país eram zero‑emissão, e a venda de novos veículos apenas a gasolina ou diesel está prevista para ser proibida a partir de 2030.

Em resumo, há relatos e várias hipóteses sobre por que alguns passageiros se sentem mal em carros elétricos, mas pesquisadores alertam que ainda faltam estudos robustos para tirar conclusões definitivas.