Mãe e filha fazem história ao dividir o pódio no Circuito Mundial de Bodyboarding em Portugal

Luna Hardman e Neymara Carvalho conquistam pódio histórico em Sintra, reforçando o domínio brasileiro no bodyboarding internacional em 2026

O cenário do bodyboarding mundial presenciou um capítulo emocionante no último domingo, dia 6 de setembro. Durante a etapa de Sintra, em Portugal, a jovem Luna Hardman e a veterana Neymara Carvalho, que são mãe e filha, alcançaram o feito inédito de dividir o pódio em uma competição de elite.

Após avançarem juntas pela bateria do round 5, as brasileiras protagonizaram um duelo direto nas semifinais. Luna, de 20 anos, superou a mãe, de 50, por 12.25 a 9.85, garantindo sua vaga na grande final do evento. Neymara, pentacampeã mundial, assegurou a terceira colocação, conforme informação divulgada pelo ge.

Na disputa pelo título, Luna Hardman acabou superada pela japonesa Namika Yamashita, que venceu por 13.85 a 13.10. Mesmo com o vice-campeonato, a jovem celebrou a oportunidade de subir ao pódio ao lado de sua mãe, marcando um momento de celebração familiar e esportiva no Circuito Mundial de Bodyboarding.

Trajetória de Luna Hardman e a busca pelo título

A temporada de 2026 marca o primeiro ano completo de Luna Hardman no circuito profissional. A atleta tem demonstrado um desempenho consistente, com resultados expressivos em todas as etapas disputadas até o momento. Antes do pódio em Sintra, ela já havia conquistado o terceiro lugar nas Maldivas e vencido a etapa de Aveiro.

Com o vice-campeonato em Portugal, a brasileira segue viva na disputa pelo título mundial da temporada. A definição da campeã ocorrerá em casa, na etapa de Serra, no Espírito Santo, entre os dias 10 e 20 de setembro. Luna destacou que, apesar do gosto de quero mais, está satisfeita com sua performance e com as notas conquistadas no evento.

O papel de Neymara Carvalho e o sucesso da delegação brasileira

Neymara Carvalho, além de ser uma lenda do esporte com cinco títulos mundiais, também atua como organizadora da etapa final do circuito. A veterana descreveu o resultado em Sintra como um dos momentos mais especiais de sua carreira, destacando o desafio emocional de competir, organizar e acompanhar o sucesso de sua filha como atleta de elite.

O sucesso do Brasil em Sintra não se limitou à categoria feminina. Na chave masculina, o brasileiro Uri Valadão também conquistou um lugar de destaque ao garantir o vice-campeonato, perdendo a final para o francês Pierre Louis Costes por 13.75 a 11.10, encerrando a participação brasileira com chave de ouro no evento.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual foi a colocação de Luna Hardman e Neymara Carvalho em Sintra? Luna Hardman ficou com o segundo lugar, enquanto Neymara Carvalho conquistou a terceira colocação na etapa.

Quem venceu a categoria feminina em Sintra? A atleta japonesa Namika Yamashita foi a grande campeã, superando Luna Hardman na final por 13.85 a 13.10.

Onde será definida a campeã mundial de bodyboarding de 2026? A decisão do título ocorrerá em Serra, no Espírito Santo, em um evento previsto para acontecer entre os dias 10 e 20 de setembro.

Quantos títulos mundiais Neymara Carvalho possui? Neymara Carvalho é pentacampeã mundial de bodyboarding.

Como foi o desempenho do Brasil na categoria masculina? O brasileiro Uri Valadão foi Vice-campeã, sendo superado pelo francês Pierre Louis Costes na final da competição.