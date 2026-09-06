Maria Clara Pacheco brilha no taekwondo e consolida domínio absoluto no ciclo olímpico rumo ao topo do ranking mundial

Com uma trajetória de sucesso, Maria Clara Pacheco mantém hegemonia no ciclo olímpico do taekwondo e segue como a principal referência brasileira no esporte

O desempenho de Maria Clara Pacheco no taekwondo tem sido marcado por uma consistência impressionante. A brasileira vive um momento de glória no atual ciclo olímpico, acumulando resultados expressivos que a colocam em um patamar de destaque internacional.

Neste domingo (6), a atleta alcançou a marca de oito títulos conquistados em apenas nove competições disputadas desde os Jogos de Paris. Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, este é o sexto triunfo consecutivo da paulista de 23 anos.

A conquista mais recente ocorreu no Grand Prix de Muju, na Coreia do Sul. O evento é considerado um dos mais importantes para o ranking da World Taekwondo, federação internacional da modalidade, onde a brasileira ocupa atualmente a liderança isolada.

Dominância absoluta e triunfo sobre a campeã olímpica

Durante a campanha em Muju, Maria Clara não deu chances às suas quatro adversárias. Na grande final, ela enfrentou a sul-coreana Kim Yu-Jin, que detém o título de atual campeã olímpica, e garantiu a vitória com autoridade.

Este confronto marcou a quarta vez que a brasileira superou a rival sul-coreana. Um dos duelos mais memoráveis entre as duas aconteceu no ano passado, durante a decisão do título mundial realizado em Wuxi, na China, onde Maria Clara também levou a melhor.

Consistência em grandes palcos internacionais

O ano de 2025 já havia sido um marco para a carreira da atleta. Em Muju, ela repetiu o feito do ano anterior ao conquistar o ouro e superar Kim Yu-Jin na disputa final. A regularidade da brasileira impressiona pela qualidade dos eventos em que participa.

Além da Coreia do Sul, ela subiu ao lugar mais alto do pódio nos Grand Prix de Charlotte, nos Estados Unidos, e de Roma, na Itália. Essas vitórias são fundamentais para pontuar no ranking da federação internacional e manter a hegemonia na categoria até 57 kg.

Presença brasileira no pódio de Muju

O taekwondo brasileiro também celebrou a performance de Henrique Marques em Muju. O fluminense de 22 anos, que é o atual campeão mundial, conquistou a medalha de bronze na categoria até 80 kg.

Henrique venceu seus dois primeiros combates no dia, mas foi superado na semifinal pelo atleta de Belarus, Raman Turavinau. O lutador bielorrusso seguiu para a final, onde conquistou o título após vencer o norte-americano CJ Nickolas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quantos títulos Maria Clara Pacheco conquistou desde os Jogos de Paris?

A atleta conquistou oito títulos em nove competições disputadas, mantendo uma sequência de seis vitórias seguidas.

2. Em qual categoria Maria Clara Pacheco compete?

Ela compete na categoria até 57 kg, onde é a atual líder do ranking da World Taekwondo.

3. Quem Maria Clara derrotou na final do Grand Prix de Muju?

Ela superou a sul-coreana Kim Yu-Jin, que é a atual campeã olímpica da categoria.

4. Qual foi o resultado de Henrique Marques no evento?

Henrique Marques, campeão mundial de 2025, conquistou a medalha de bronze na categoria até 80 kg.

5. Por que o Grand Prix de Muju é importante?

O evento é um dos que mais concedem pontos no ranking olímpico oficial da World Taekwondo, sendo crucial para a classificação internacional dos atletas.