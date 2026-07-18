Mais que uma homenagem, data convida pessoas a fazerem a diferença

Há pessoas que entram para a história. Outras conseguem mudar o rumo dela. Neste 18 de julho, o mundo celebra o Dia Internacional de Nelson Mandela, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para homenagear o líder sul-africano que transformou a luta contra o apartheid em um símbolo mundial de liberdade, igualdade e reconciliação.

Mandela passou 27 anos preso por enfrentar o regime de segregação racial na África do Sul. Libertado em 1990, conduziu o país em um processo de reconstrução baseado no diálogo e, em 1994, tornou-se o primeiro presidente negro eleito democraticamente na nação africana.

Mais do que recordar sua trajetória, a data carrega um convite à ação. A campanha promovida pela ONU incentiva que cada pessoa dedique 67 minutos do dia a alguma atividade em benefício da comunidade. O número representa os 67 anos em que Mandela dedicou sua vida ao serviço público e à defesa dos direitos humanos.

Treze anos após sua morte, o líder sul-africano continua sendo lembrado não apenas pelos discursos que fez, mas pelos exemplos que deixou. Em um mundo marcado por divisões e conflitos, o Dia Internacional de Nelson Mandela serve como um lembrete de que pequenos gestos de solidariedade ainda podem produzir grandes transformações.