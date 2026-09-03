Manaus investe em novo ônibus para a temporada 2027 visando conforto e profissionalização do Gavião Real

O Manaus FC dá um passo importante na preparação para 2027 com a chegada de um novo ônibus, visando otimizar a logística da equipe em competições estaduais e nacionais.

O Manaus FC iniciou os preparativos para a temporada de 2027 com um importante reforço voltado para a estrutura do clube. Nesta quarta-feira (2), a agremiação recebeu um novo ônibus que será utilizado pela delegação em diversos compromissos oficiais.

O veículo será fundamental para os deslocamentos do elenco durante o Campeonato Amazonense e a Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano. A iniciativa busca proporcionar mais conforto e segurança aos atletas e à comissão técnica.

As informações sobre a entrega do veículo foram divulgadas pelo portal ge, detalhando que o planejamento do clube segue focado em melhorar as condições de trabalho para os desafios que virão na próxima temporada.

Detalhes da entrega e parcerias estratégicas

O novo ônibus foi entregue ao presidente do Gavião Real, Luis Mitoso, pelo presidente da Eucatur, Algacir Gurgacz. O ato marca uma parceria voltada para a melhoria dos serviços de transporte da equipe profissional do clube.

Conforme destacado por Luis Mitoso, a aquisição representa muito mais do que apenas um meio de locomoção. Para o dirigente, o investimento simboliza o compromisso com o planejamento e a profissionalização do Manaus FC.

Logística para as competições de 2027

O veículo será utilizado em diferentes frentes, desde os treinos diários até as viagens para jogos fora de Manaus. A estrutura também está preparada para atender às necessidades do clube em viagens intermunicipais.

Na Série D do Campeonato Brasileiro, a equipe terá deslocamentos para outros estados, incluindo viagens para Boa Vista, em Roraima. O objetivo é garantir que o time chegue aos locais de partida com maior comodidade.

O planejamento do Gavião Real

Com o Campeonato Amazonense sendo a primeira competição do ano, a equipe busca iniciar o ciclo com organização. O foco é manter o Gavião Real competitivo, tanto dentro quanto fora dos gramados, ao longo de toda a temporada.

FAQ

Qual a finalidade do novo ônibus do Manaus FC?O veículo será utilizado para o transporte da equipe em treinos, jogos do Campeonato Amazonense, partidas da Série D do Brasileiro e viagens intermunicipais.

Quem realizou a entrega do veículo?

O ônibus foi entregue pelo presidente da Eucatur, Algacir Gurgacz, ao presidente do Manaus FC, Luis Mitoso.

Quais competições o Manaus disputa em 2027?

O clube está confirmado no Campeonato Amazonense e na Série D do Campeonato Brasileiro.

Haverá viagens para outros estados?

Sim, o calendário da Série D prevê deslocamentos para outros estados, como Roraima, para enfrentar adversários em Boa Vista.

O que o novo ônibus representa para o clube?

Segundo a diretoria, o ônibus simboliza investimento em estrutura, planejamento e profissionalização para o avanço do Gavião Real.