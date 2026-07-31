São Paulo: Conheça detalhes das negociações do clube com a Ticketmaster

⚡ Máquina Fast São Paulo está negociando com a Ticketmaster para assumir a bilheteria do Morumbi, com potencial adiantamento de até R$ 250 milhões.

Contrato com a Ticketmaster ainda não está assinado e depende de análises jurídicas e financeiras, enquanto a NewC também fez propostas ao clube.

Instabilidade política no São Paulo cresce com eleições próximas e pedidos de expulsão envolvendo membros da diretoria, após escândalos recentes. Pontos-chave gerados por IA, com edição jornalística. Feito por shiftx

Nos últimos dias, a torcida do São Paulo ficou agitada pela notícia de que o clube teria fechado um acordo com a Ticketmaster, para assumir toda a parte de bilheteria e experiências do Estádio do Morumbis no lugar da Total Acesso.

O contrato com a atual tiqueteira, previsto para terminar em dezembro deste ano, tem sido marcado por muita insatisfação da parte do clube e dos torcedores, que já relataram constantes problemas envolvendo quedas e instabilidade no site, especialmente em jogos de maior apelo de público.

Isso sem contar as filas virtuais infindáveis e que muitas vezes terminam com uma tentativa frustrada de compra ou ingressos que esgotam instantes após o início da venda, para ressurgirem como disponíveis horas depois, sem um explicação plausível.

O que tem deixado os torcedores em polvorosa nem é propriamente a possibilidade de melhora desse serviço, mas sim a informação divulgada por alguns veículos e páginas de que, para assumir a bilheteria do Morumbis, a Ticketmaster teria aceitado pagar um adiantamento de R$ 250 milhões ao São Paulo, que está afundado em dívidas de cerca de R$ 1 bilhão e enfrenta atualmente mais um transfer ban imposto pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Esse valor suposto valor (que incluiria R$ 110 milhões relativos ao adiantamento da bilheteria propriamente dita e R$ 30 milhões pela cessão de um camarote premium corporativo à empresa) é visto como um alívio para um clube que, além de ir mal nas finanças, vem patinando dentro de campo e não vence há sete jogos consecutivos na Série A do Brasileirão.

Já fechou?

A resposta para essa pergunta é não. A coluna apurou que, no momento atual, São Paulo e Ticketmaster estão em fase de troca e análise das minutas do possível contrato definitivo.

Nesse período, as partes costumam submeter cláusulas e condições à análise de seus respectivos departamentos jurídico e financeiro.

Por mais que haja boa vontade de ambos os lados, não é raro que acordos bem encaminhados acabem naufragando antes da assinatura.

Time receberá tudo isso?

A coluna apurou nos bastidores que o edital aberto pelo São Paulo para a contratação da nova tiqueteira já previa o pagamento de um adiantamento de receitas.

Hoje, é praticamente impossível saber quanto esse adiantamento pode render à equipe, pois o valor depende de uma série de variáveis, que ainda não estão definidas.

O próprio valor global do contrato ainda não está fechado, pois não se trata de uma operação com ganho fixo garantido. Ela depende dos torcedores irem aos jogos.

A tendência, em todo caso, é de que o clube venha a receber como adiantamento uma quantia menor do que os R$ 250 milhões que estão sendo ventilados na mídia.

Independentemente disso, esse adiantamento, ainda que em um valor mais baixo, deverá representar um alívio financeiro para o clube, em meio a um cenário de transfer ban e salários atrasados do elenco.

Como foi o processo de escolha?

Quando o São Paulo abriu o edital para a escolha da nova tiqueteira, várias empresas apresentaram propostas formais.

Duas delas foram consideradas aptas, pois cumpriam todas as exigências formais feitas pela diretoria do clube. Uma delas foi a da Ticketmaster. A outra foi a da NewC, que ajudou a estruturar o Avanti, do Palmeiras, maior programa de sócio-torcedor do país atualmente, e que opera ainda a bilheteria da Arena MRV, do Atlético-MG.

No fim das contas, o clube optou por seguir com a proposta da Ticketmaster. A escolha, ao que tudo indica, não tem a ver apenas com a questão do possível adiantamento oferecido pela empresa, mas também com as condições gerais que ela apresentou ao São Paulo.

Como o contrato ainda não está assinado, porém, não é possível garantir que ela assumirá a bilheteria do Morumbis, embora seja favorita para fechar o negócio.

Sondagem

A coluna também apurou que, pouco depois de o clube decidir caminhar com a proposta da Ticketmaster, a NewC teria feito uma sondagem com a diretoria são-paulina para uma possível parceria com o Tricolor.

Pela oferta, a empresa assumiria o direito de uso do solo do Morumbis, situação que não faz parte dos planos da atual diretoria.

Além disso, a NewC propôs a criação de um fundo de investimentos, que captaria até R$ 500 milhões para o São Paulo.

Por que a ideia do fundo não avançou?

Atualmente, o São Paulo já conta com o Fundo de Investimentos de Direitos Creditórios (FIDC), lançado em outubro de 2024 (ainda na gestão do ex-presidente Julio Casares) e estruturado pela Outfield Ventures e pela Galapagos Capital.

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A operação representa uma tentativa do clube de reduzir o endividamento e equilibrar as finanças.

Segundo apurou a coluna, o novo fundo proposto pela NewC demandaria garantias que, hoje, já estão comprometidas no FIDC SPFC, o que tornaria inviável o andamento do negócio.

Crise política

Uma possível mudança em um contrato dessa magnitude apresenta um complicador adicional no São Paulo, uma vez que, no fim do ano, o clube terá eleições para a escolha da nova diretoria.

Após a cassação de Julio Casares, justamente por conta das denúncias envolvendo a comercialização irregular de camarotes do Morumbis em dias de shows no estádio, o Tricolor vive um cenário político marcado por instabilidade e indefinição.

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Nesta semana, por exemplo, membros da oposição protocolaram no Conselho Deliberativo um pedido para que o presidente do São Paulo, Harry Massis, seja expulso do quadro de associados do clube. Uma das justificativas é o novo transfer ban sofrido pela equipe.

As chances de esse requerimento ser aprovado são mínimas, mas o caso dá uma mostra do caos que segue instalado no Morumbis.

Fim da linha

E por falar em Julio Casares, o ex-mandatário máximo do Tricolor pediu para deixar o quadro de associados do clube, evitando assim o mesmo destino que coube a seus aliados Mara Casares e Douglas Schwartzmann, que acabaram sendo expulsos pelo Conselho Deliberativo, por conta do envolvimento no escândalo dos camarotes.

A solicitação de desligamento foi enviada ao São Paulo na tarde desta quarta-feira (29), antes da reunião da Comissão de Ética, que analisaria o processo disciplinar contra o ex-cartola.

Caso seguisse como sócio (sem ser expulso, claro), Casares continuaria também a fazer parte do Conselho Consultivo, formado por ex-presidentes e membros ilustres do clube, conhecidos como “cardeais tricolores”.

Casares atribuiu a decisão de se desligar em definitivo do São Paulo a questões de saúde e disse ter sido alvo de perseguições.

Rodrigo Ferrari é jornalista da Máquina do Esporte desde 2022. Formado pela Universidade de São Paulo (USP), atua com política desde 2010

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