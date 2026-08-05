MasterChef: repescagem agita episódio desta terça. Quem volta ao reality?

Ainda um pouco distante da reta final, o MasterChef Brasil desta noite surge com uma possibilidade de reviravolta. Explica-se. O recém-formado Top 10 pode ter uma mudança neste 11º episódio, que a Band transmite nesta terça (4), às 22h30. Retornam ao estúdio os oito eliminados nas edições anteriores em busca de cavar mais uma vez uma vaga.

A primeira prova, focada na cultura do Norte do país, tem como tema o Festival de Parintins, no Amazonas. Vão se formar dois grupos. De um lado, o Caprichoso (azul), do outro, o Garantido (vermelho). Os competidores terão de preparar pratos inspirados em sabores da Amazônia. Os capitães são definidos por sorteio entre os eliminados e ganham o direito de montar os próprios times.

Na linha sincerona total, Aline, a última eliminada, não poupa alguns concorrentes que também estão tentando o retorno. “Que bom que a Carla, Marcelinho e o caçador (Matheus) estão todos do outro lado, aleluia. Pelo menos esse desagrado eu não vou ter”, detona ela.

O tempo total de prova para preparar 18 pratos é de 1h45. Mas fracionado. As opções salgadas devem estar concluídas em até 1h30. Os 15 minutos restantes são para a entrega da sobremesa. Aos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, vem se somar um batalhão de 30 influenciadores, não exatamente especialistas em gastronomia (é o sucesso da câmera na mão).

Continua após a publicidade

Enquanto Larissa monta sua equipe, Fogaça lembra que Taís não foi escolhida e acabou “sobrando”. A montadora de veículos diz: “É uma sobra muito boa, quero-a no meu time”. No clima da brincadeira, Taís responde: “Talvez isso tenha sido um elogio”.

Giovanni revela que sonhou com Helena Rizzo durante um mês após deixar o programa. Brincalhona, a chef indaga: “O quê? Pode contar? ”. O cozinheiro explica que estava nervoso e que a expressão de desapontamento da jurada ao provar seu prato dele fez com que percebesse que seria eliminado. O olhar de reprovação teria traído a jurada.

No corre dessa batalha inicial, um dos bolos fica seco e gera grande preocupação nos participantes. Como tem acontecido em programas anteriores, uma das equipes ganha de lavada.

Continua após a publicidade

No último desafio, os participantes recebem vários rótulos de uma mesma marca de vinho e terão de criar uma receita a partir das características das bebidas. E nada de supermercado. Há uma cesta com itens selecionados para harmonizar com as garrafas que receberam. Não faltam pitacos e mais pitacos da turma do mezanino.

Neste episódio, estar no grupo vencedor tem um significado especial para os repescados. Cinco deles conquistam o direito de participar da rodada final, enquanto os outros integrantes sobem ao mezanino. Aqueles que integram a equipe derrotada dão um adeus coletivo. Só o autor da melhor preparação terá o direito de voltar ao reality. Quem será?

Continua após a publicidade

Há punições previstas. Quem estava no almejado Top 10 e encarou a derrota vai enfrentar uma grande desvantagem no desafio da semana seguinte.

Além da Band, o show de talentos é exibido na HBO Max e no Discovery Home & Health sempre às sextas, às 20h30. Também pode ser assistido no canal oficial no YouTube.

BAIXE O APP COMER & BEBER E ESCOLHA UM ESTABELECIMENTO:

iOS: https://abr.ai/comerebeber-ios

ANDROID: https://abr.ai/comerebeber-android