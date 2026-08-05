MasterChef: repescagem agita episódio desta terça. Quem volta ao reality?

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Ainda um pouco distante da reta final, o MasterChef Brasil desta noite surge com uma possibilidade de reviravolta. Explica-se. O recém-formado Top 10 pode ter uma mudança neste 11º episódio, que a Band transmite nesta terça (4), às 22h30. Retornam ao estúdio os oito eliminados nas edições anteriores em busca de cavar mais uma vez uma vaga.
A primeira prova, focada na cultura do Norte do país, tem como tema o Festival de Parintins, no Amazonas. Vão se formar dois grupos. De um lado, o Caprichoso (azul), do outro, o Garantido (vermelho). Os competidores terão de preparar pratos inspirados em sabores da Amazônia. Os capitães são definidos por sorteio entre os eliminados e ganham o direito de montar os próprios times.
Na linha sincerona total, Aline, a última eliminada, não poupa alguns concorrentes que também estão tentando o retorno. “Que bom que a Carla, Marcelinho e o caçador (Matheus) estão todos do outro lado, aleluia. Pelo menos esse desagrado eu não vou ter”, detona ela.
O tempo total de prova para preparar 18 pratos é de 1h45. Mas fracionado. As opções salgadas devem estar concluídas em até 1h30. Os 15 minutos restantes são para a entrega da sobremesa. Aos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, vem se somar um batalhão de 30 influenciadores, não exatamente especialistas em gastronomia (é o sucesso da câmera na mão).
Enquanto Larissa monta sua equipe, Fogaça lembra que Taís não foi escolhida e acabou “sobrando”. A montadora de veículos diz: “É uma sobra muito boa, quero-a no meu time”. No clima da brincadeira, Taís responde: “Talvez isso tenha sido um elogio”.
Giovanni revela que sonhou com Helena Rizzo durante um mês após deixar o programa. Brincalhona, a chef indaga: “O quê? Pode contar? ”. O cozinheiro explica que estava nervoso e que a expressão de desapontamento da jurada ao provar seu prato dele fez com que percebesse que seria eliminado. O olhar de reprovação teria traído a jurada.
No corre dessa batalha inicial, um dos bolos fica seco e gera grande preocupação nos participantes. Como tem acontecido em programas anteriores, uma das equipes ganha de lavada.
No último desafio, os participantes recebem vários rótulos de uma mesma marca de vinho e terão de criar uma receita a partir das características das bebidas. E nada de supermercado. Há uma cesta com itens selecionados para harmonizar com as garrafas que receberam. Não faltam pitacos e mais pitacos da turma do mezanino.
Neste episódio, estar no grupo vencedor tem um significado especial para os repescados. Cinco deles conquistam o direito de participar da rodada final, enquanto os outros integrantes sobem ao mezanino. Aqueles que integram a equipe derrotada dão um adeus coletivo. Só o autor da melhor preparação terá o direito de voltar ao reality. Quem será?
Há punições previstas. Quem estava no almejado Top 10 e encarou a derrota vai enfrentar uma grande desvantagem no desafio da semana seguinte.
Além da Band, o show de talentos é exibido na HBO Max e no Discovery Home & Health sempre às sextas, às 20h30. Também pode ser assistido no canal oficial no YouTube.
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Fonte do Artigo
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