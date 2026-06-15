megaoperação policial, apreensão de drogas, trânsito em Curitiba e previsão do tempo

O Paraná começa esta segunda-feira (15) com uma série de assuntos que impactam diretamente a vida dos moradores. Entre os destaques estão a megaoperação contra o crime organizado que mobiliza mil policiais em quatro estados, a apreensão de um carro carregado com peças de fuzis e 660 quilos de drogas na Região Metropolitana de Curitiba e novos desdobramentos do caso da mulher que se passava por criança e teria feito vítimas na Grande Curitiba. O dia também exige atenção de motoristas por causa dos desvios provocados pela instalação de vigas em um novo viaduto da capital, enquanto moradores de cidades paranaenses podem enfrentar falta de água devido a serviços de manutenção. Confira ainda a previsão do tempo para Curitiba, resultados das loterias, opções de lazer, indicadores econômicos e receitas para aquecer os dias de frio.

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 15/06/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Carro é encontrado com peças de fuzis e 660 kg de drogas na RMC

2️⃣ Mulher que se passava por criança em SC fez vítimas na Grande Curitiba

3️⃣ Megaoperação contra o crime organizado mobiliza 1000 policiais no PR e mais 3 estados

🚗 Trânsito e Transporte

Trânsito em Curitiba: Instalação de vigas gigantes em novo viaduto gera desvios em 3 bairros hoje

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Chuviscos com 12°C.

🌤️ Hoje: Mín: 10°C / Máx: 11°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 10°C / Máx: 17°C.

Veja a previsão do tempo completa para Curitiba e região

💧 Serviços (Água/Luz)

Manutenção na rede afeta abastecimento de água em cidades do Paraná nesta segunda-feira (15)

😋 Escolha do Editor

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🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: Acumulou – R$ 16 milhões no próximo sorteio

💎 Lotofácil: Três apostas dividem o prêmio de mais de R$ 7,6 milhões

🍀 Quina: Acumulou – R$ 250 milhões no próximo sorteio

Confira aqui o resultado de todas as loterias recentes

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:39

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 171.133 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,61

Sanepar (SAPR11): R$ 38,39

Dólar: R$ 5,06

Euro: R$ 5,88

Soja: R$ 127,27

Milho: R$ 64,21

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