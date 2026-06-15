Por que as imagens são importantes no marketing

A fotografia de stock oferece às equipes de marketing uma forma rápida de construir essa confiança. Em vez de esperar por uma sessão fotográfica, uma equipe pode escolher imagens fortes imediatamente. Essas imagens podem mostrar clientes felizes, escritórios modernos, ambientes de trabalho reais ou cenas simples de produtos. O objetivo é sempre o mesmo: ajudar as pessoas a imaginarem-se com a marca.

Diferentes canais precisam de diferentes imagens. Um artigo de blog precisa de fotos que expliquem ideias. Um e-mail precisa de imagens que pareçam pessoais e amigáveis. Um anúncio online precisa de uma foto que chame a atenção em um feed movimentado. Uma boa biblioteca de stock cobre todas essas necessidades em um só lugar, para que as equipes não precisem procurar em muitas fontes.

Também é importante pensar no público. As pessoas conectam-se com imagens que se parecem com a sua própria vida. Uma foto que pareça local, natural e honesta funciona melhor do que uma foto que pareça encenada. Quando as equipes escolhem imagens pensando nos seus clientes reais, a mensagem torna-se muito mais forte.

Planejar com antecedência também economiza tempo. Muitas equipes criam um plano simples de imagens para o mês. Elas escolhem fotos para cada campanha antes de o trabalho começar. Isso mantém a marca consistente e reduz o estresse de última hora.

Testar imagens também é um bom hábito. Uma equipe pode experimentar duas fotos diferentes para o mesmo anúncio e ver qual recebe mais cliques. Pequenas mudanças em uma imagem podem levar a melhores resultados. Com o tempo, isso ajuda a equipe a aprender do que o seu público realmente gosta.

A Dreamstime oferece às equipes de marketing acesso escalável a imagens de alta qualidade e devidamente licenciadas. A plataforma acaba de se expandir para dez novos idiomas — checo, japonês, coreano, hindi, turco, indonésio, dinamarquês, norueguês, hebraico e árabe — chegando a um total de 23. Com o apoio de uma pesquisa baseada em IA e culturalmente consciente, este é o lançamento mais prolífico da Dreamstime em 25 anos, tornando mais fácil para profissionais de marketing globais encontrarem o visual certo no seu próprio idioma.

No fim, boas imagens são um investimento, não um custo. Elas apoiam cada mensagem que uma marca envia e ajudam os clientes a sentirem-se seguros sobre a sua escolha. Equipes de marketing que tratam a fotografia como uma parte essencial do seu trabalho construirão marcas mais fortes e mais confiáveis.