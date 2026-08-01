Intercâmbio após os 50 anos ganha força e impulsiona a procura por crédito estudantil para financiar o sonho de estudar no exterior

A maturidade redefine o aprendizado internacional, consolidando o intercâmbio após os 50 como uma tendência crescente que movimenta o mercado de crédito estudantil no Brasil.

Cada vez mais brasileiros acima dos 50 anos estão deixando de lado a ideia de que o intercâmbio é um projeto exclusivo para jovens. A busca por conhecimento e novas vivências culturais na maturidade tornou-se um objetivo de vida, impulsionando um movimento que une o envelhecimento ativo ao desejo de explorar o mundo.

Esse novo perfil de viajante entende que nunca é tarde para aprender um idioma ou aprimorar competências acadêmicas em outro país. Conforme levantamentos recentes da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (BELTA), a procura por programas educacionais entre esse público cresceu até 36% nas agências associadas.

Essa mudança comportamental gera uma necessidade prática, que é o planejamento financeiro para cobrir os custos elevados de uma temporada fora do país. Segundo dados de empresas do setor, a busca por crédito estudantil para financiar intercâmbio cresceu 83% no Brasil entre 2024 e 2025.

O papel do crédito estudantil e do Home Equity

Realizar um intercâmbio após os 50 anos exige um planejamento que envolva passagens, seguro, moradia e taxas de visto. Para viabilizar esses gastos, o Empréstimo com Garantia de Imóvel, conhecido como Home Equity, aparece como uma alternativa estratégica para quem possui patrimônio próprio.

Diferente de financiamentos comuns, o crédito oferecido por instituições como o Banco Bari oferece liberdade total no uso dos recursos. Como o valor cai na conta do tomador, ele pode ser usado para pagar qualquer despesa do intercâmbio, sem a necessidade de repasse direto para a escola.

Por que escolher o crédito com garantia de imóvel?

A modalidade se destaca por substituir a figura do fiador, já que o próprio bem imobiliário serve como lastro. Com taxas a partir de 1,09% ao mês mais IPCA, o custo do capital é reduzido, o que facilita o pagamento ao longo de prazos que podem chegar a 20 anos.

Essa estrutura permite que o estudante mature o plano de intercâmbio sem precisar vender seu imóvel ou desmobilizar suas economias de forma imediata. Com limites que vão de R$ 30 mil a R$ 10 milhões, a solução atende desde cursos de curta duração até pós-graduações completas.

Benefícios cognitivos e sociais da imersão internacional

Especialistas reforçam que a experiência internacional na maturidade traz benefícios que vão além do diploma. O contato com novas culturas funciona como um poderoso estímulo cognitivo, auxiliando na manutenção da saúde mental e no bem-estar emocional após os 50 anos.

Além disso, o intercâmbio permite a ampliação da rede de contatos, promovendo a convivência social e a realização de projetos pessoais que, muitas vezes, foram adiados ao longo da carreira profissional.

Perguntas frequentes sobre intercâmbio e crédito

1. Existe limite de idade para fazer intercâmbio? Não, o conceito de lifelong learning mostra que o aprendizado é contínuo e o mercado oferece programas específicos para diferentes faixas etárias.

2. O que é o crédito com garantia de imóvel? É uma modalidade de empréstimo onde você utiliza um imóvel quitado como garantia para conseguir taxas menores e prazos mais longos.

3. Posso usar o dinheiro para qualquer custo do intercâmbio? Sim, ao contrário de outros financiamentos, esse crédito permite o uso livre do valor para passagens, visto e acomodação.

4. Qual o impacto nas finanças familiares? Com prazos de até 240 meses, o valor das parcelas é diluído, evitando o comprometimento excessivo do orçamento mensal do viajante.

5. O imóvel precisa estar em nome de quem solicita o crédito? Geralmente, o imóvel deve estar em nome do tomador do empréstimo ou de um dos proprietários que compõem a garantia da operação.