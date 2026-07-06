Edital PC PR publicado! Até R$ 26,8 mil

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Saiu o tão aguardado edital do concurso PC PR (Polícia Civil do Estado do Paraná), com oferta de oportunidades em cadastro de reserva.
As vagas são para as funções de Delegado de Polícia, Agente de Polícia Judiciária e Papiloscopista Policial, todos com exigência de nível superior de formação e salários iniciais que variam de R$ 9.007,67a R$ 26.876,48. Veja mais detalhes sobre a carreira de Delegado!
As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV), no período de 14 de julho a 12 de agosto de 2026. Para participar, os candidatos deverão quitar a taxa de inscrição nos seguintes valores:
As provas objetivas serão aplicadas na data provável de 20 de dezembro. Veja os detalhes ao longo do artigo!
Confira neste artigo as principais informações e novidades sobre o concurso. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe!
Nível superior
|Cargo
|Vagas
|Salário inicial
|Agente de Polícia Judiciária
|CR
|R$ 9.007,67
|Delegado
|CR
|R$ 26.876,48
|Papiloscopista
|CR
|R$ 9.007,67
Requisitos Gerais: Idade mínima de 18 anos, CNH categoria “B” ou superior, e aprovação em todas as etapas e inspeções.
Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas: (CONFIRMAR)
As Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Delegado de Polícia, Agente de Polícia Judiciária e Papiloscopista Policial, serão realizadas nas cidades de Curitiba/PR, Londrina/PR e Cascavel/PR, no dia 11 de outubro de 2026 (domingo), no turno da tarde, das 13h às 18h.
A etapa para o cargo de Delegado de Polícia, que integra para todos os fins as carreiras jurídicas do Estado do Paraná, totalizará 100 pontos e será composta por 100 questões de múltipla escolha, contemplando conteúdos de: Direito Penal, Direito
Processual Penal, Legislação Penal e Processual Penal Extravagante, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Gestão Pública, Legislação Estadual e Institucional,
Direitos Humanos e Ciências Forenses.
Para os outros cargos, a avaliação também valerá 100 pontos e será composta por 100 questões de múltipla escolha, contemplando um bloco de questões de conhecimentos gerais (35 questões), abrangendo conteúdo de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático e Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado do Paraná; e um bloco de questões de conhecimentos específicos (65 questões), abrangendo noções de: Tecnologia e Sistemas de Informação e de Comunicação, Segurança Cibernética e Crimes Digitais, Ciências Forenses, Contabilidade Geral, Estatística, Legislação Estadual e Institucional, Direito Penal (incluindo Legislação Penal Extravagante), Direito Processual Penal (incluindo Legislação Processual Penal Extravagante), Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direitos Humanos.
Prova Objetiva – Agente de Polícia Judiciária
Prova Objetiva – Papiloscopista Policial
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Fonte do Artigo
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