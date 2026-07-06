Edital PC PR publicado! Até R$ 26,8 mil

Saiu o tão aguardado edital do concurso PC PR (Polícia Civil do Estado do Paraná), com oferta de oportunidades em cadastro de reserva.

As vagas são para as funções de Delegado de Polícia, Agente de Polícia Judiciária e Papiloscopista Policial, todos com exigência de nível superior de formação e salários iniciais que variam de R$ 9.007,67a R$ 26.876,48. Veja mais detalhes sobre a carreira de Delegado!

As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV), no período de 14 de julho a 12 de agosto de 2026. Para participar, os candidatos deverão quitar a taxa de inscrição nos seguintes valores:

R$ 242,47 para o cargo de Delegado de Polícia; e

para o cargo de Delegado de Polícia; e R$ 156,36 para os cargos de Agente de Polícia Judiciária e Papiloscopista.

As provas objetivas serão aplicadas na data provável de 20 de dezembro. Veja os detalhes ao longo do artigo!

Edital PC PR 2025

Situação: edital publicado

edital publicado Vagas : CR

: CR Banca: FGV

FGV Salário inicial : R$ 9.007,67 a R$ 26.876,48

: R$ 9.007,67 a R$ 26.876,48 Edital: PC PR 2026

Confira neste artigo as principais informações e novidades sobre o concurso. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe!

Concurso PC PR Rumo à carreira policial dos seus sonhos!

Principais datas do edital PC PR

Inscrições: 14/07 a 12/08/2026

14/07 a 12/08/2026 Pedido de isenção: 14 a 16/07/2026

14 a 16/07/2026 Pagamento da taxa: 13/08/2026

13/08/2026 Data da prova: 20/12/2026

Cargos e vagas

Nível superior

Cargo Vagas Salário inicial Agente de Polícia Judiciária CR R$ 9.007,67 Delegado CR R$ 26.876,48 Papiloscopista CR R$ 9.007,67

Requisitos Gerais: Idade mínima de 18 anos, CNH categoria “B” ou superior, e aprovação em todas as etapas e inspeções.

Etapas e provas do edital PC PR

Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas: (CONFIRMAR)

Prova Objetiva ;

; Exame de Inspeção de Saúde: avaliação clínica, laboratorial e toxicológica para verificar a aptidão física e mental;

avaliação clínica, laboratorial e toxicológica para verificar a aptidão física e mental; Teste de Aptidão Física (TAF): provas de força, resistência e agilidade, incluindo exercícios como barra fixa, abdominal remador e corrida de 12 minutos;

provas de força, resistência e agilidade, incluindo exercícios como barra fixa, abdominal remador e corrida de 12 minutos; Avaliação Psicológica: análise do perfil psicológico e da compatibilidade do candidato com o exercício da atividade policial e o porte de arma;

análise do perfil psicológico e da compatibilidade do candidato com o exercício da atividade policial e o porte de arma; Investigação Social: apuração da conduta social e funcional do candidato, sob responsabilidade da Polícia Civil;

apuração da conduta social e funcional do candidato, sob responsabilidade da Polícia Civil; Avaliação de Títulos: etapa exclusivamente classificatória; e

etapa exclusivamente classificatória; e Curso de Formação: última fase do concurso, de caráter eliminatório, realizada pela FUNDASEG, com apoio da Escola Superior da Polícia Civil.

Prova Objetiva

As Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Delegado de Polícia, Agente de Polícia Judiciária e Papiloscopista Policial, serão realizadas nas cidades de Curitiba/PR, Londrina/PR e Cascavel/PR, no dia 11 de outubro de 2026 (domingo), no turno da tarde, das 13h às 18h.

A etapa para o cargo de Delegado de Polícia, que integra para todos os fins as carreiras jurídicas do Estado do Paraná, totalizará 100 pontos e será composta por 100 questões de múltipla escolha, contemplando conteúdos de: Direito Penal, Direito

Processual Penal, Legislação Penal e Processual Penal Extravagante, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Gestão Pública, Legislação Estadual e Institucional,

Direitos Humanos e Ciências Forenses.

Para os outros cargos, a avaliação também valerá 100 pontos e será composta por 100 questões de múltipla escolha, contemplando um bloco de questões de conhecimentos gerais (35 questões), abrangendo conteúdo de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático e Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado do Paraná; e um bloco de questões de conhecimentos específicos (65 questões), abrangendo noções de: Tecnologia e Sistemas de Informação e de Comunicação, Segurança Cibernética e Crimes Digitais, Ciências Forenses, Contabilidade Geral, Estatística, Legislação Estadual e Institucional, Direito Penal (incluindo Legislação Penal Extravagante), Direito Processual Penal (incluindo Legislação Processual Penal Extravagante), Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direitos Humanos.

Prova Objetiva – Agente de Polícia Judiciária

Prova Objetiva – Papiloscopista Policial

Quer saber tudo sobre concursos previstos?

Confira nossos artigos!

Quer estudar para o edital PC PR?

Concurso PC PR Rumo à carreira policial dos seus sonhos!

Assinatura Concursos Assinatura de 1 ano ou 2 anos

Informações do edital PC PR