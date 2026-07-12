SEGUNDO DIA DE EXPOBIRA 2026 E O SABOR CONTINUA GARANTIDO NA LUMBERJACK STEAKHOU…

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🥩🔥 SEGUNDO DIA DE EXPOBIRA 2026 E O SABOR CONTINUA GARANTIDO NA LUMBERJACK STEAKHOUSE! 🔥🥩
A festa segue em grande estilo e hoje é dia de curtir os grandes sucessos de Cezar & Paulinho na Expobira 2026. E para deixar a noite ainda melhor, passe pela Lumberjack Steakhouse e aproveite cortes selecionados, carnes macias, suculentas e preparadas no ponto certo para quem aprecia um verdadeiro churrasco.
Reúna a família e os amigos, aproveite o show e viva uma experiência única de sabor em um dos eventos mais esperados da região.
📍 Expobira 2026
📅 Hoje, 12 de junho
🎤 Show com Cezar & Paulinho
🥩 Lumberjack Steakhouse – Qualidade e sabor que fazem a diferença!
Esperamos você! 🔥🥩
#LumberjackSteakhouse #Expobira2026 #CezarEPaulinho #Churrasco #CarnePremium Ubiratã Expobira2026
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