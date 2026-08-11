Moradores do Bairro Canadá denunciam Audi realizando manobras perigosas à noite

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Moradores do Bairro Canadá, em Cascavel, relataram episódios frequentes envolvendo um Audi prata que circula pelas ruas da região durante a noite realizando manobras perigosas. Segundo denúncias encaminhadas à equipe da CGN, o veículo costuma passar em alta velocidade e fazer os pneus derraparem, gerando barulho intenso que tem assustado crianças e acordado residentes.
Câmeras de segurança da área registraram as manobras do carro em um dos cruzamentos do bairro, mostrando o momento em que o veículo aparenta ‘fritar os pneus’ na via. Essa situação recorrente tem causado transtornos e preocupação entre as famílias que vivem na vizinhança.
Uma das pessoas que denunciou o caso contou que o comportamento do motorista acontece quase diariamente e afeta a tranquilidade do bairro. “Todo dia esse carro Audi prata faz isso na esquina. Uma bagunça, as crianças dormindo acordam assustadas. Sobe em alta velocidade e faz o que quer”, relatou.
A comunidade local permanece incomodada com a falta de medidas para conter as manobras perigosas e solicita ações que impeçam a repetição do ocorrido no bairro. As imagens captadas pelas câmeras de monitoramento podem ajudar na identificação do veículo e do responsável pela conduta temerária.
Segundo as informações disponíveis, não há registro de abordagem policial relacionada ao caso até o momento. Moradores seguem aguardando resposta das autoridades para garantir a segurança nas ruas durante o período noturno.
Um Audi prata foi identificado nas denúncias por realizar manobras perigosas e acelerar em alta velocidade no Bairro Canadá.
Câmeras de segurança flagraram o carro fazendo derrapagens de pneus em um cruzamento dentro do Bairro Canadá, em Cascavel.
Até o momento, não foram registradas informações sobre abordagens policiais relacionadas às denúncias feitas pelos moradores.