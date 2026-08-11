HOMEM MORRE APÓS DISPARO ACIDENTAL DURANTE CAÇADA NA REGIÃO DE CAMPINA DA LAGOA

Um acidente durante uma caçada terminou em tragédia neste fim de semana, na região da Balsa, no Porto Bananeiras, às margens do Rio Piquiri, na divisa entre Campina da Lagoa e Guaraniaçu.

A vítima foi identificada como Paulo Sergio Alves Pereira, de 45 anos, trabalhador de uma fazenda da região e bastante conhecido pela comunidade.

Segundo as informações apuradas, Paulo estava caçando acompanhado do genro. Em determinado momento, os dois se separaram por uma pequena distância. Pouco depois, o genro ouviu um estampido e, ao chamar pelo sogro e não obter resposta, iniciou as buscas.

Paulo foi encontrado caído e gravemente ferido. O genro procurou por socorro e permaneceu no local até a chegada das equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Os primeiros levantamentos apontam que o disparo pode ter partido da própria arma que Paulo carregava nas costas. A principal hipótese é de que ele tenha escorregado ou sofrido uma queda, provocando o disparo acidental que atingiu a parte de trás da cabeça. A dinâmica, no entanto, deverá ser esclarecida pela perícia.

A Polícia Militar esteve no local e acionou a Polícia Civil e o Instituto Médico-Legal (IML), que realizaram os procedimentos periciais e a remoção do corpo.

O genro foi ouvido pelas autoridades e autuado por posse irregular de arma de fogo. Após o pagamento de fiança, ele foi liberado.

Conforme apurado, sogro e genro mantinham uma boa convivência e tinham o hábito de realizar caçadas juntos. Até o momento, não há indícios de desentendimento entre os dois.

A Polícia Civil instaurou um inquérito e seguirá investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias da morte.

A notícia causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região, que lamentam a perda precoce de Paulo Sergio Alves Pereira.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes