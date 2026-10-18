Morre Michael Forest, o Apolo de Star Trek, aos 97 anos

Morre Michael Forest: confirmação pelo Deadline e informação de que ele vivia em casa de repouso em Sparks, Nevada.

Segundo o portal CGN, que cita reportagem da Agência Estados, o ator Michael Forest morreu aos 97 anos. A publicação informa que a morte ocorreu na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, e que a confirmação foi Publicado pelo portal Deadline no sábado, 17 de outubro de 2026.

De acordo com o levantamento divulgado pelo CGN, Forest vivia em uma casa de repouso em Sparks, no Estados de Nevada, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi revelada.

Morre Michael Forest: carreira e papel em Star Trek

Forest ficou conhecido por interpretar o deus Apolo no episódio “Quem chora por Adonais?”, da segunda temporada de Star Trek, exibido em 1967. Além dessa participação na franquia, o ator integrou o elenco de séries como As Aventuras de Rin Tin Tin e Além da Imaginação, segundo o portal CGN.

Trabalho como dublador

O mesmo apuração do CGN registra que Forest também teve atuação marcante como dublador, com trabalhos em animes, videogames e em franquias como Power Rangers.

Vida pessoal e informações sobre a morte

Michael Forest foi casado com a atriz Diana Hale, que morreu em 2022. A reportagem consultada não traz detalhes sobre a causa do falecimento nem sobre velório ou sepultamento.