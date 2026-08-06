Motorista é preso por embriaguez ao volante após teste apontar 0,78 mg/L em Braganey

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Por Silmara Santos
Atualizado em
Um homem de 51 anos foi preso por embriaguez ao volante na noite desta quarta-feira (5), após ser abordado pela Polícia Militar enquanto conduzia uma Toyota Hilux em uma rodovia de Braganey.
Segundo a PM, o motorista seguia para casa quando foi parado pela equipe policial. Durante a abordagem, os agentes identificaram sinais psicomotores alterados e ofereceram o teste do etilômetro.
O exame apontou resultado de 0,78 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, confirmando a presença de álcool acima do limite previsto para caracterização do crime de trânsito.
A caminhonete estava com a documentação regular e foi liberada. Já o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes, em Cascavel, onde permanece à disposição da Justiça.
O caso será acompanhado pelas autoridades responsáveis.
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