Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Motorista é preso por embriaguez ao volante após teste apontar 0,78 mg/L em Braganey

Motorista é preso por embriaguez ao volante após teste apontar 0,78 mg/L em Braganey

  • Read Time1 min

Share your love

Motorista é preso por embriaguez ao volante após teste apontar 0,78 mg/L em Braganey
Motorista é preso por embriaguez ao volante após teste apontar 0,78 mg/L em Braganey

Por Silmara Santos

Atualizado em

Um homem de 51 anos foi preso por embriaguez ao volante na noite desta quarta-feira (5), após ser abordado pela Polícia Militar enquanto conduzia uma Toyota Hilux em uma rodovia de Braganey.

Segundo a PM, o motorista seguia para casa quando foi parado pela equipe policial. Durante a abordagem, os agentes identificaram sinais psicomotores alterados e ofereceram o teste do etilômetro.

O exame apontou resultado de 0,78 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, confirmando a presença de álcool acima do limite previsto para caracterização do crime de trânsito.

A caminhonete estava com a documentação regular e foi liberada. Já o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes, em Cascavel, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso será acompanhado pelas autoridades responsáveis.

CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias

Home Page – Início

See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados