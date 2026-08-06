Túnel secreto usado para contrabando do Paraguai é descoberto pela Polícia Federal em Foz do Iguaçu durante operação contra lavagem de dinheiro

Polícia Federal desmantela rede de contrabando com túnel clandestino em Foz do Iguaçu que ligava imóveis e facilitava o transporte de mercadorias ilegais

Uma operação da Polícia Federal revelou um esquema ousado na fronteira com o Paraguai. Durante a segunda fase da Operação Lastro Oculto, agentes encontraram uma passagem subterrânea utilizada para o tráfico de produtos.

A estrutura, localizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, conectava empresas vizinhas. O objetivo era movimentar itens sem passar pelos controles de fiscalização, conforme informação divulgada pela Polícia Federal.

A seguir, entenda como funcionava essa engrenagem criminosa e quais são os desdobramentos da investigação que envolve lavagem de dinheiro e grandes investimentos imobiliários na região.

Como funcionava o túnel clandestino

O túnel foi descoberto na última terça-feira, dia 4 de junho. A entrada da passagem estava soldada, o que exigiu a intervenção do Corpo de Bombeiros para permitir o acesso seguro dos policiais ao local.

Segundo as autoridades, a estrutura era essencial para o contrabando e o descaminho. Ao conectar empresas, o grupo conseguia deslocar mercadorias de forma oculta, evitando que a fiscalização identificasse a origem ou o destino dos produtos trazidos do Paraguai.

O alcance da organização criminosa

A investigação aponta que o grupo prestava um serviço completo para comerciantes brasileiros e de Cidade do Leste. Eles gerenciavam desde o armazenamento inicial até o transporte final, utilizando vias terrestres e fluviais.

Além do transporte, a organização criminosa cuidava da manutenção de portos clandestinos e da preparação de veículos. O controle financeiro e o pagamento das operações também eram realizados internamente pelo próprio grupo.

Lavagem de dinheiro e investimentos

O lucro obtido com o contrabando não ficava parado. A Polícia Federal identificou que o dinheiro era reinvestido em veículos e imóveis na cidade, servindo como forma de lavar os valores ilícitos.

Um dos pontos que mais chamou a atenção dos investigadores foi a utilização de empresas de fachada para ocultar o patrimônio. Parte desses recursos ilegais teria sido destinada, inclusive, à construção de um hotel em Foz do Iguaçu.

Próximos passos da perícia

A estrutura subterrânea e todos os materiais encontrados no local passarão por uma perícia detalhada. O trabalho técnico é fundamental para reunir provas contra os envolvidos no esquema.

Embora a identidade dos suspeitos não tenha sido revelada, eles poderão responder por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, contrabando e descaminho, dependendo da participação de cada um no esquema.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Onde o túnel foi encontrado?

O túnel estava localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, ligando imóveis de empresas suspeitas de contrabando.

2. Para que servia o túnel?

Ele era usado para esconder e transportar mercadorias contrabandeadas do Paraguai, dificultando a fiscalização das autoridades.

3. Como a polícia acessou o local?

Como a entrada estava soldada, o Corpo de Bombeiros foi acionado para abrir o acesso e permitir que os agentes entrassem em segurança.

4. Qual o nome da operação da Polícia Federal?

A operação foi denominada Lastro Oculto, estando atualmente em sua segunda fase.

5. O que os criminosos faziam com o dinheiro do contrabando?

Eles utilizavam o lucro para comprar veículos, adquirir imóveis e investir na construção de um hotel, visando a lavagem de dinheiro.