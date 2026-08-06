Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Vereadora de Curitiba enfrenta representação no MPF após fala xenofóbica contra colega nordestina em sessão da Câmara Municipal

  • Read Time3 mins

Share your love

A polêmica envolvendo a vereadora Delegada Tathiana Guzella e a vereadora Vanda de Assis levanta questionamentos sobre limites e respeito no debate político

Uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Curitiba, realizada na última quarta-feira (5), tornou-se palco de um embate grave envolvendo acusações de xenofobia. O episódio colocou em lados opostos as vereadoras Delegada Tathiana Guzella, do PL, e Vanda de Assis, do PT.

Durante a discussão sobre a política municipal para pessoas em situação de rua, Guzella questionou a origem da colega, que nasceu em Campos Sales, no Ceará. A parlamentar indagou por que Vanda não voltava para o seu estado de origem, conforme informação divulgada pelo g1.

Este caso agora segue para análise das autoridades competentes após a formalização de uma representação de notícia-crime junto ao Ministério Público Federal, o MPF, que deve investigar se houve prática de crime contra a vereadora petista.

O desenrolar da discussão no plenário

O conflito teve início quando a vereadora Vanda de Assis utilizava a tribuna para defender um projeto de lei. Ao solicitar a palavra, a Delegada Tathiana Guzella questionou a colega sobre a sua naturalidade e proferiu a frase, você nasceu lá, mas veio encher o saco aqui.

A reação da vereadora Vanda de Assis foi imediata, classificando o comentário como um ato claro de xenofobia. O vereador Leonidas Dias, que presidia a sessão naquele momento, interveio prontamente e desligou o microfone de Guzella para evitar o prolongamento da fala.

Defesa e posicionamento das envolvidas

A vereadora Vanda de Assis afirmou categoricamente que não aceitará nenhum tipo de discriminação. Ela destacou ser a primeira vereadora nordestina eleita na capital paranaense e ressaltou que combater a xenofobia é um dos pilares de seu mandato.

Por outro lado, a vereadora Delegada Tathiana Guzella emitiu uma nota oficial repudiando as acusações. Ela alegou que sua fala foi tirada de contexto e que já registrou um boletim de ocorrência contra Vanda de Assis por crime contra a honra.

Impactos institucionais e o papel da Câmara

O episódio trouxe à tona a importância do respeito institucional, especialmente em espaços de representação popular. Vanda lamentou que o caso tenha ocorrido dentro da Câmara Municipal, um ambiente que deveria ser exemplo de acolhimento e diversidade.

Até o momento, a Câmara Municipal de Curitiba informou que não recebeu nenhuma representação formal sobre o ocorrido. Enquanto isso, o caso segue sob o escrutínio da opinião pública e das instâncias jurídicas que deverão apurar os fatos com rigor.

Perguntas frequentes sobre o caso

O que motivou a denúncia contra a vereadora Delegada Tathiana Guzella? A denúncia foi motivada por falas proferidas contra a vereadora Vanda de Assis, questionando sua permanência em Curitiba por ser natural do Ceará.

A xenofobia é considerada crime no Brasil? Sim, a lei brasileira prevê punições para atos de discriminação ou preconceito baseados na procedência nacional de uma pessoa.

Qual foi a justificativa da vereadora Delegada Tathiana Guzella? Ela afirmou que sua fala foi tirada de contexto e que foi impedida de concluir o raciocínio, negando qualquer intenção xenofóbica.

Vanda de Assis pretende levar o caso adiante? Sim, a vereadora afirmou que não tratará o episódio como uma simples divergência política e busca a responsabilização legal pelo ocorrido.

A Câmara Municipal de Curitiba se manifestou? A instituição informou que, até a última atualização do caso, não havia recebido nenhuma representação oficial sobre o episódio.

Compartilhe seu amor

Posts relacionados