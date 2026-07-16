Motorista é preso por embriaguez ao volante durante operação na PR-486

Um homem de 41 anos foi preso por embriaguez ao volante durante uma operação de fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Estadual na PR-486, em Assis Chateaubriand.

O motorista conduzia um GM/Corsa com placas de Toledo quando foi abordado pelos policiais. Durante a fiscalização, a equipe constatou sinais de embriaguez, como odor etílico e olhos avermelhados.

O condutor aceitou realizar o teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,61 miligrama de álcool por litro de ar expelido, valor que configura, em tese, o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Além da prisão, o motorista foi autuado pelas infrações previstas nos artigos 165 e 230, inciso V, do CTB. Ele foi encaminhado à 48ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Assis Chateaubriand para as providências cabíveis.

O veículo foi liberado para um condutor habilitado que compareceu ao local e realizou o teste do bafômetro, registrando resultado de 0,00 mg/L. A ocorrência transcorreu sem intercorrências.