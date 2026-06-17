Mulher é agredida e mantida em cárcere privado por cerca de três dias; suspeito está foragido

Uma mulher foi agredida e mantida em cárcere privado por aproximadamente três dias em Terra Rica, no Noroeste do Paraná. Um homem, suspeito pelo caso, está sendo procurado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) e investigado pelos crimes de tortura, cárcere privado e violência doméstica.

De acordo com a investigação, a vítima teria ficado cerca de 72 horas sem poder sair do local onde estava. Durante esse período, ela teria sofrido agressões, ameaças e outras formas de violência.

A delegada Daniele Trajano, da PCPR, informou que o caso passou a ser apurado após a Polícia Civil receber informações sobre a situação da mulher. “Segundo a investigação, a mulher foi mantida sob vigilância constante, impedida de deixar a residência e de manter contato com terceiros” explicou a delegada.

Suspeito foragido recebeu mandado de prisão após mulher ser agredida e mantida em cárcere privado Diante dos elementos reunidos durante o inquérito, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito. O pedido foi aceito e um mandado de prisão foi expedido.

Até esta terça-feira (16), o investigado não havia sido localizado e é considerado foragido. As buscas continuam para o cumprimento da ordem judicial.

Fonte: Banda B