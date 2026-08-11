Mulher fica presa em acidente grave na BR-277 e é coberta por tinta após lata estourar no carro

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Na manhã do dia 11 de agosto de 2026, uma mulher de 54 anos sofreu um grave acidente na BR-277, em Cascavel, após colidir lateralmente o veículo que conduzia contra uma viatura descaracterizada da Polícia Federal que estava parada às margens da rodovia durante um procedimento policial.
De acordo com o médico do SIATE, Clederson Bitencourt, o impacto da colisão foi de alta energia e atingiu diretamente a porta do lado do motorista, local onde a mulher ficou presa às ferragens. A vítima apresentava estado extremamente grave e havia múltiplos ferimentos, o que demandou cerca de 40 minutos para o desencarceramento e a remoção da vítima do interior do carro.
Durante o atendimento emergencial, outra dificuldade enfrentada pelas equipes foi a ruptura de uma lata de tinta que estava no interior do veículo. O produto se espalhou rapidamente, atingindo a vítima e também os socorristas. Inicialmente, as equipes não souberam identificar se o líquido era tinta ou óleo, o que exigiu cuidados redobrados para evitar agravamento das lesões durante o socorro.
O médico Clederson ressaltou a complexidade da situação ao destacar que a mulher ficou totalmente coberta pela tinta, complicando o cuidado e a estabilização no local.
Após o difícil resgate, a mulher foi levada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) para atendimento médico especializado. O quadro da vítima foi classificado como gravíssimo, e as autoridades iniciaram investigações para apurar as causas da colisão.
O médico responsável manifestou esperança na sobrevivência da mulher para que o tratamento possa seguir.
O acidente ocorreu na manhã do dia 11 de agosto de 2026, na BR-277, em Cascavel.
Além do estado grave e da vítima presa às ferragens, uma lata de tinta estourou dentro do veículo, cobrindo a mulher e os socorristas, o que complicou o atendimento.
A mulher de 54 anos ficou em estado extremamente grave, com múltiplas lesões, e foi encaminhada para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná para tratamento especializado.