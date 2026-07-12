“Não vou dirigir nesse dia” virou uma das frases de sobrevivência nas cidades da Espanha para fugir do colapso iminente gerado pelo turismo de eclipse

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12 jul
2026
– 08h46
(atualizado às 15h16)
No dia 12 de agosto deste ano, por volta das oito da noite, uma cidade comum na costa de Maiorca, uma ilha da Espanha, presenciará dois eclipses simultaneamente: o eclipse solar e o eclipse do seu próprio modelo de mobilidade. O fenômeno astronômico deve atrair milhares de turistas em busca dos melhores pontos de observação, aumentando a pressão sobre estradas, estacionamentos e o transporte da ilha. Apesar de os turistas serem bons para a economia, essa movimentação tem gerado preocupação entre moradores e autoridades.
Entre os principais desafios está a atuação de motoristas que oferecem transporte sem licença. O problema já é alvo de reclamações em cidades como Calvià, Marratxí, Puigpunyent, Esporles, Valldemossa e Deià. Do Aeroporto de Palma aos bairros boêmios da capital, associações de taxistas denunciam a falta de fiscalização sobre os chamados “táxis piratas”. Enquanto alguns moradores afirmam que sequer pretendem tirar o carro da garagem no dia do eclipse para evitar congestionamentos, outros já improvisam serviços para transportar turistas até os mirantes mais disputados.
Maiorca está literalmente localizada no final da faixa de totalidade do eclipse solar. É o último lugar na Espanha a ver o dia escurecer por pouco mais de um minuto, com o sol se pondo sobre o Mediterrâneo. Em Palma, o Instituto Geográfico Nacional calcula que o eclipse começará por volta das 19h38 e atingirá seu ápice por volta …
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Fonte do Artigo
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