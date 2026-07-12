“Não vou dirigir nesse dia” virou uma das frases de sobrevivência nas cidades da Espanha para fugir do colapso iminente gerado pelo turismo de eclipse







Maiorca Foto: shutter / Xataka

No dia 12 de agosto deste ano, por volta das oito da noite, uma cidade comum na costa de Maiorca, uma ilha da Espanha, presenciará dois eclipses simultaneamente: o eclipse solar e o eclipse do seu próprio modelo de mobilidade. O fenômeno astronômico deve atrair milhares de turistas em busca dos melhores pontos de observação, aumentando a pressão sobre estradas, estacionamentos e o transporte da ilha. Apesar de os turistas serem bons para a economia, essa movimentação tem gerado preocupação entre moradores e autoridades.

Entre os principais desafios está a atuação de motoristas que oferecem transporte sem licença. O problema já é alvo de reclamações em cidades como Calvià, Marratxí, Puigpunyent, Esporles, Valldemossa e Deià. Do Aeroporto de Palma aos bairros boêmios da capital, associações de taxistas denunciam a falta de fiscalização sobre os chamados “táxis piratas”. Enquanto alguns moradores afirmam que sequer pretendem tirar o carro da garagem no dia do eclipse para evitar congestionamentos, outros já improvisam serviços para transportar turistas até os mirantes mais disputados.

Por que Maiorca virou o lugar mais disputado para assistir ao eclipse

Maiorca está literalmente localizada no final da faixa de totalidade do eclipse solar. É o último lugar na Espanha a ver o dia escurecer por pouco mais de um minuto, com o sol se pondo sobre o Mediterrâneo. Em Palma, o Instituto Geográfico Nacional calcula que o eclipse começará por volta das 19h38 e atingirá seu ápice por volta …

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