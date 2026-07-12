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Falta de água atinge bairros de Curitiba e região neste domingo

Falta de água atinge bairros de Curitiba e região neste domingo

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Falta de água atinge bairros de Curitiba e região neste domingo
Foto: Arquivo/Lineu Filho/Tribuna do Paraná.

Bairros de Curitiba podem ficar sem água neste domingo (12) devido a problemas operacionais. De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a normalização do abastecimento está prevista para a manhã desta segunda-feira (13).

Podem ficar sem água os seguintes bairros:

  • Butiatuvinha
  • Cascatinha
  • Orleans
  • Santa Felicidade
  • São Braz
  • Santo Inácio

A Sanepar orienta a fazer o uso econômico da água, priorizando a água tratada para alimentação e higiene. Segundo a Companhia, podem ser afetados imóveis sem caixa-d’água.

Falta de água em Fazenda Rio Grande

Dez bairros de Fazenda Rio Grande também estão sem água neste domingo (12). A normalização do abastecimento deve ocorrer durante a madrugada desta segunda-feira.

Confira os bairros afetados:

  • Estados
  • Eucaliptos
  • Campo do Rio
  • Gralha Azul
  • Iguaçu
  • Nações
  • Santa Terezinha
  • Santa Helena
  • Santa Maria
  • Parque Industrial

O Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo Minha Sanepar (Android e IOs) ou consulte o site, acessando o menu Minha Sanepar.

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Corinthia Mes

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