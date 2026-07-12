Falta de água atinge bairros de Curitiba e região neste domingo

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Bairros de Curitiba podem ficar sem água neste domingo (12) devido a problemas operacionais. De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a normalização do abastecimento está prevista para a manhã desta segunda-feira (13).
Podem ficar sem água os seguintes bairros:
A Sanepar orienta a fazer o uso econômico da água, priorizando a água tratada para alimentação e higiene. Segundo a Companhia, podem ser afetados imóveis sem caixa-d’água.
Dez bairros de Fazenda Rio Grande também estão sem água neste domingo (12). A normalização do abastecimento deve ocorrer durante a madrugada desta segunda-feira.
Confira os bairros afetados:
O Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo Minha Sanepar (Android e IOs) ou consulte o site, acessando o menu Minha Sanepar.
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