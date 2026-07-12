Um morador de Ubiratã teve diversos objetos furtados de seu veículo na manhã des…

Um morador de Ubiratã teve diversos objetos furtados de seu veículo na manhã desta quinta-feira (11). De acordo com as informações repassadas à reportagem, a ação criminosa aconteceu entre 5h56 e 6h02, em frente à residência da vítima, nas proximidades da oficina de motos do Tineli.

Imagens de câmeras de segurança registraram um homem se aproximando do automóvel e praticando o furto. Entre os itens levados estão rádio, módulo de som e outros objetos que estavam no veículo.

A vítima pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação do suspeito seja repassada às autoridades policiais.

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