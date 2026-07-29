Nathalia Timberg recebe homenagem por 90 anos de carreira no Rio

A atriz Nathalia Timberg será o centro de um evento comemorativo no Rio de Janeiro no dia 5 de agosto, a partir das 20h. A artista recebe uma homenagem dupla no Teatro Fashion Mall, localizado no bairro de São Conrado, zona sul da capital fluminense.

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A cerimônia tem como foco principal os 97 anos de idade da veterana das artes cênicas e suas nove décadas de dedicação à atuação, período em que construiu um vasto currículo de protagonistas em espetáculos teatrais, telenovelas, séries e filmes.

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A ocasião reunirá profissionais do setor cultural, incluindo atores, produtores, jornalistas e empresários. O encontro tem como objetivo referenciar a trajetória da atriz, que iniciou seus trabalhos ainda na juventude e se consolidou como uma das figuras mais presentes na história da teledramaturgia e do teatro no Brasil.

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A presença de convidados do meio artístico visa demarcar a importância das produções protagonizadas por ela ao longo das últimas décadas.

Além de resgatar a carreira de Nathalia Timberg, a noite festiva registra o marco de quatro anos da reabertura do próprio espaço cultural. Sob a gestão do empresário e diretor Gilmar Araújo, o Teatro Fashion Mall passou por um processo de retomada de suas atividades na zona sul carioca.

Durante esse período de funcionamento ininterrupto sob a nova direção, o local voltou a sediar estreias nacionais, peças e apresentações de diversos artistas, buscando se firmar como um ponto de encontro para a produção artística do estado.

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O diretor do teatro justificou a escolha da atriz para a data comemorativa do espaço ressaltando o peso histórico de sua obra. De acordo com Gilmar Araújo, referenciar a artista no palco equivale a celebrar a própria história da dramaturgia nacional.

O empresário destacou ainda que a presença de um nome consagrado em uma data de aniversário do espaço reforça o objetivo da atual administração de valorizar os profissionais do setor e manter o endereço ativo no circuito cultural do Rio de Janeiro.