Adriane Galisteu se emociona ao se despedir do filho, que vai estudar na Suíça: ‘Voa’

Nesta terça-feira (18), Adriane Galisteu emocionou os seguidores ao compartilhar uma declaração para o filho, Vittorio Iódice, que está prestes a iniciar uma nova etapa longe da família. Aos 16 anos, o jovem vai estudar em um internato na Suíça, onde permanecerá por seis meses.

Em uma publicação nas redes sociais, a apresentadora reuniu fotos da família e refletiu sobre a difícil tarefa de deixar os filhos seguirem seus próprios caminhos. “Criamos filhos para o mundo, eu sei. Só não avisaram que, quando eles começam a voar, quem precisa aprender a soltar as asas somos nós.”

“Vai, meu filho. Voa. Nós sempre estaremos aqui, morrendo de saudade e transbordando de orgulho. Deus te guarde, ilumine e guie seus caminhos”, completou.

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Corinthia Mes