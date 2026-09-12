Nova lei autoriza BNDES a criar empresas subsidiárias para ampliar atuação no desenvolvimento do país

A nova legislação sancionada pela Presidência da República concede ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a autonomia para a criação de empresas subsidiárias, visando fortalecer o fomento ao desenvolvimento nacional.

O BNDES agora possui respaldo legal para estruturar novos braços operacionais, permitindo uma atuação mais flexível e estratégica em diversos setores da economia brasileira. A medida faz parte de um conjunto de mudanças voltadas para a modernização das operações da instituição financeira.

Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, a norma é decorrente do Projeto de Lei 5.961/2025, de autoria do então senador Fernando Farias (AL). O texto recebeu relatório favorável do senador Esperidião Amin (PP-SC) antes de seguir para a sanção Presidência.

Detalhes da Lei 15.501

A Lei 15.501 estabelece o novo marco regulatório que permite ao BNDES ampliar sua capacidade institucional. A criação de subsidiárias é vista como um mecanismo para que o banco possa atuar de forma mais direta e especializada em projetos de infraestrutura, tecnologia e outras áreas estratégicas para o crescimento do país.

Veto Presidência ao Fundo de Crédito

Apesar da aprovação da criação das subsidiárias, o governo federal optou por um veto específico no texto final. A medida impediu a criação do Fundo de Crédito à Exportação, que estava previsto para ser operado pelo banco, mantendo, portanto, as operações de fomento à exportação dentro dos moldes atuais da instituição.

Tramitação no Congresso Nacional

O projeto de lei que deu origem à norma percorreu as comissões do Senado, onde foi discutido e relatado pelo senador Esperidião Amin. A proposta busca, segundo seus defensores, dar mais dinamismo à atuação do BNDES, adaptando a estrutura do banco aos desafios Econômico contemporâneos do Brasil.

Impactos esperados para o país

A mudança reflete uma estratégia de longo prazo para o suporte ao desenvolvimento industrial e social.

FAQ – Perguntas e Respostas

O BNDES poderá criar subsidiárias? Sim, a Lei 15.501 autoriza o banco a criar empresas subsidiárias para ampliar sua atuação no desenvolvimento do Brasil.

Qual foi a origem da proposta? A norma tem origem no PL 5.961/2025, apresentado pelo então senador Fernando Farias (AL).

Houve algum veto na nova lei? Sim, a Presidência da República vetou a criação do Fundo de Crédito à Exportação que seria operado pelo banco.

Quem foi o relator do projeto no Senado? O texto foi aprovado com relatório favorável do senador Esperidião Amin (PP-SC).

Qual o objetivo principal da medida? O objetivo é permitir que o BNDES expanda sua capacidade de atuação em projetos estratégicos para o desenvolvimento nacional.