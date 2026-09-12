Devastação na Amazônia ameaça a maior máquina de chuva do mundo e coloca em risco o equilíbrio climático global

A floresta Amazônia funciona como uma infraestrutura hídrica vital, mas o desmatamento crescente ameaça desestabilizar o ciclo de chuvas em todo o continente

A Amazônia atua como uma gigantesca máquina silenciosa que garante o acesso à água para milhões de pessoas. O processo ocorre quando a umidade do oceano gera chuvas sobre a floresta, sendo absorvida pelo solo e devolvida à atmosfera pelas árvores. Esse vapor é transportado pelos ventos, formando os chamados rios voadores.

Segundo a pesquisadora Julia Valentim Tavares, uma única árvore adulta na região pode liberar entre 200 e 300 litros de água por dia. Com cerca de 400 bilhões de árvores em funcionamento, o sistema mantém o equilíbrio de nutrientes e carbono. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o colapso desse mecanismo teria consequências catastróficas.

Marielos Peñaclaros, copresidente do Painel Científico pela Amazônia, reforça que a floresta é a coluna vertebral dos ciclos de vida no planeta. A interconectividade entre ecossistemas terrestres e aquáticos está sob pressão devido a atividades como a mineração, o narcotráfico, o desmatamento e as queimadas recorrentes.

Impactos visíveis no clima regional

Os efeitos da degradação já são mensuráveis, com evidências de que o desmatamento na Amazônia brasileira reduz o volume de chuvas em diversas partes do Brasil e da Bolívia. Em áreas desmatadas, a temperatura tem subido, enquanto as estações de seca se tornam mais longas e severas.

Julia Valentim Tavares utiliza estudos no arco do desmatamento para monitorar a resistência das árvores. Quando o solo perde umidade, as estruturas internas das plantas, chamadas de cordas, são tensionadas. Se a seca persiste, essa estrutura se rompe, levando a árvore a morrer de sede, o que fragiliza ainda mais a máquina de chuva.

O aquecimento global e o risco de um ponto de não retorno

O aquecimento global tem intensificado fenômenos naturais como o El Niño, que causou em 2024 a pior seca da história Amazônia. O impacto foi sentido em 88% da bacia, gerando desabastecimento de água em cidades como Bogotá e cortes de energia elétrica em Quito, distantes do bioma.

As pesquisadoras Alerta que, durante secas intensas, a floresta perde sua capacidade de absorver carbono e passa a atuar como emissora, acelerando o aquecimento global. A solução passa pela redução drástica de emissões de gases de efeito estufa e pela restauração urgente da conectividade ecológica das áreas degradadas.

FAQ: Perguntas e Respostas

O que são os rios voadores na Amazônia? São fluxos de vapor d’água liberados pelas árvores que, transportados pelo vento, levam chuvas para várias regiões da América do Sul.

Como o desmatamento afeta o clima? Ele interrompe o ciclo de umidade, resultando em menos chuvas, aumento de temperatura e secas mais longas no continente.

O que é a falha hidráulica nas árvores? É o processo onde a falta de água no solo causa o rompimento das estruturas internas da árvore, levando-a à morte por sede.

Qual a solução apontada pelos cientistas? A substituição de combustíveis fósseis, a redução de emissões e a restauração de áreas desmatadas para recuperar a conectividade do bioma.