Senado celebra 50 anos da Abipla e destaca papel essencial dos profissionais da limpeza na saúde pública

O Senado Federal realizou uma sessão especial para celebrar os 50 anos da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes, a Abipla, destacando a importância dos profissionais da limpeza.

O evento, ocorrido na última sexta-feira (11), também marcou o início das celebrações pelo Dia Mundial da Limpeza, que acontece no próximo dia 20. Conforme informação divulgada pela Agência Senado, a data faz parte do calendário oficial da Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2023.

Durante a cerimônia, a senadora Damares Alves, autora do requerimento, anunciou a intenção de transformar o dia 20 de setembro no Dia Nacional da Limpeza. A parlamentar ressaltou que o objetivo é envolver escolas, prefeituras e câmaras municipais em campanhas contínuas de valorização desses trabalhadores.

A presidente da Abipla, Juliana Durazzo Marra, relembrou a trajetória da associação, criada para representar o setor em pautas regulatórias e ambientais. Ela enfatizou que a limpeza, ao longo das últimas cinco décadas, deixou de ser apenas uma tarefa cotidiana para se tornar um pilar fundamental da saúde pública e da prevenção de doenças.

A transformação do setor de limpeza

O debate na Casa reforçou que o trabalho desses profissionais foi essencial, especialmente durante a pandemia. Segundo a presidente da Abipla, o reconhecimento da categoria cresceu à medida que a sociedade passou a entender a limpeza como um elemento vital para a qualidade de vida e a segurança sanitária.

O presidente do Conselho Federal de Química (CFQ), José de Ribamar Oliveira Filho, também participou da sessão. Ele destacou a colaboração de longa data entre o CFQ e a Abipla, focada em garantir que os produtos utilizados pela população sejam seguros e eficazes para a manutenção de ambientes saudáveis.

Desafios contra a informalidade

Além da valorização profissional, o evento abordou a necessidade de enfrentar a informalidade na produção e comercialização de saneantes. O diretor da Anvisa, Marcelo Matos Moreira, defendeu que o Poder Legislativo e as entidades do setor trabalhem em conjunto para combater produtos clandestinos.

O combate à informalidade é visto como uma medida necessária para garantir que os padrões de proteção ao meio ambiente e à saúde dos consumidores sejam respeitados. A cooperação entre órgãos reguladores e a Indústrias é considerada fundamental para a segurança de todos os brasileiros.

Homenagem aos trabalhadores

O encerramento da sessão foi marcado pela exibição de um vídeo em homenagem aos profissionais da limpeza que atuam no Senado. Os colaboradores Maria Eliene Borges e João Ferreira de Abreu Neto representaram a categoria no evento e receberam placas comemorativas.

A senadora Damares Alves destacou que a sociedade moderna seria incapaz de funcionar sem o trabalho diário desses profissionais. A homenagem buscou dar visibilidade a quem, muitas vezes, atua de forma invisível, mas cumpre um papel indispensável para o bom funcionamento das instituições e espaços públicos.

Perguntas e Respostas

Qual foi o motivo da sessão especial no Senado? A sessão celebrou os 50 anos da Abipla e homenageou os profissionais da limpeza, antecipando o Dia Mundial da Limpeza.

O que é o Dia Nacional da Limpeza? É uma proposta de projeto, anunciada pela senadora Damares Alves, para instituir o dia 20 de setembro como data oficial de valorização da categoria no Brasil.

Por que a limpeza é considerada saúde pública? De acordo com a Abipla, a limpeza é essencial na prevenção de doenças e na manutenção da qualidade de vida, papel que se tornou evidente durante a pandemia.

Quais entidades participaram do debate? Além do Senado, participaram a Abipla, o Conselho Federal de Química (CFQ) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Como os profissionais foram homenageados? Eles receberam placas comemorativas durante a sessão, com destaque para colaboradores que representaram toda a categoria que atua no Senado Federal.